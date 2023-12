A poucos quilômetros de Brasília, uma “Itália” charmosa

A poucos quilômetros de Brasília, reside o charmoso Tauá Resorts Alexânia, perfeito para qualquer momento de relaxamento, diversão e imersão. E deixando a experiência do Tauá ainda melhor, o hotel está com um novo restaurante, com raízes italianas, o Coppola. Com uma atmosfera intimista criada pelo escritório Maurício Queiroz, a nova casa gastronômica do resort tem a capacidade de 80 pessoas. Quem comanda a cozinha é o residente de Alexânia-GO, o chef Diego de Oliveira (foto), que assina mais de 15 opções deliciosas no seu menu, com clássicos como Arancini, Bistecca alla fiorentina, Tiramisù, dentre outras delícias com origens italianas. Entre os pratos que ganharam destaque na casa, está o Polpo in Fiamme: polvo na brasa, acompanhado de batata e cebolas calabresas, friarelli, tomates cereja em rama defumados e aioli de páprica defumada.

Café e verão

E a região administrativa de Águas Claras segue cada vez mais recheada. Dessa vez, o segmento de cafés acaba de ganhar uma vertente inédita na região: cafés árabes. A Asmar Brasília – já em sua segunda unidade – faz sucesso por trazer grãos, métodos e comidas típicas do oriente médio. São cinco opções de cafés: Istambul (café árabe tradicional), e Izmir (café árabe com cardamomo), Helo (café árabe com mel e própolis), Ancara (Café árabe com mix de pimentas) e Mersin (café árabe com cardamomo, canela e anis). A segunda unidade da cafeteria especial está localizada no shopping DF Plaza e conta com uma gama imensa de delícias para harmonizar os cafés especiais. Como, por exemplo, o Nicho de Pistache (foto), que tem sido um sucesso imenso entre os moradores da região.

Um sabor de herói

Para celebrar o evento Comic Con Experience (CCXP), mais uma vez, sendo o décimo ano consecutivo, o Outback é o restaurante oficial dessa grande feira que atrai fãs do universo geek pelo Brasil inteiro. Para tal data, o Outback criou vários hambúrgueres especiais: Pixel Burger Master Bacon (foto), Pixel Burger Chicken Flame e a opção vegetariana Pixel Burger Plant. Com exclusividade, a Coluna à Mesa provou o sensacional Pixel Burger. “Temos apostado no universo geek como uma plataforma poderosa para aumentar a proximidade com nossos consumidores que são fãs de cultura pop e games. Nos últimos anos, parte dessa estratégia esteve alinhada com ativações especiais com times de eSports, desenvolvimento de conteúdos relacionados ao tema, participações nos maiores eventos do segmento e desenvolvimento de produtos que se conectem diretamente com eles. Em 2023, um ano tão emblemático para a CCXP, não poderíamos deixar de elevar a celebração a nível nacional. Será marcante para nós também. De norte a sul do país, nossos clientes poderão provar itens exclusivos que, a princípio, disponibilizaríamos apenas no evento”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de marketing e vendas da Bloomin’ Brands Brasil.

Projeto verão por aí?

Falta pouco para o verão, e quem está focado em alimentação saudável ou fitness também merece comer bem. Para isso, o que não falta em Brasília é opção. A Cumbuco Saladeira, localizada na Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras, traz opções frescas, saborosas e saudáveis. As indicações da coluna são as clássicas: salada Caesar (R$ 38,90) com alface americana, frango grelhado, ovo de codorna, croutons, queijo parmesão e molho caesar; e a salada verde (R$ 39,90) com mix de folhas, brócolis, pepino, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho de mostarda e mel. Além disso, a casa também oferta opções exclusivas, como a salada Cumbuco (R$ 44,90): alface americana, rúcula, rosbife, cenoura ralada, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho Cumbuco; a salada salmão (R$ 41,90): mix de folhas, tomate sweet, edamame, palmito, salmão grelhado, couve crispy e molho oriental; e a salada camarão (R$ 48,90): alface americana, camarões, queijo parmesão, croutons e molho caesar.

Cheirinho e aroma de Natal

Além de todas as luzes, decorações e a presença do Papai Noel, o Natal também marca a chegada dos deliciosos Panetones e Chocotones. Pensando na importância deles na nossa mesa, o B Hotel desenvolveu um panetone exclusivo ao lado do chef Lucas Chan, da Bread Head, de Curitiba, marca especializada em fermentação natural. “O especial do panetone é sua massa delicada, macia, saborosa e aromática, que nos remete imediatamente aos momentos natalinos. É um processo extremamente técnico que leva três dias, talvez um dos mais difíceis da panificação. O desenvolvido para o B é doce, macio e especial por conta da baunilha do cerrado, uma iguaria da região, que tem um aroma único.”, conta o chef. Para desfrutar dessa delícia, o hotel disponibilizará nos cafés da manhã e festas de final de ano.