A experiência da comida de balcão no Noru Sushi

Diante dos seus olhos, o chef transforma ingredientes frescos em verdadeiras obras-primas culinárias

Sentar ao balcão é viver a experiência de acompanhar de perto todo o trabalho em um restaurante japonês. Diante dos seus olhos, o chef transforma ingredientes frescos em verdadeiras obras-primas culinárias. A experiência de balcão no Noru Sushi oferece um pouco dos bastidores da cozinha, onde a magia acontece.

A partir do momento em que você se acomoda, a visão começa a despertar a imaginação. O aroma, as cores e sons da culinária, sendo criada com maestria, vão aguçando as papilas. Mais do que apenas observar, você tem a chance de interagir diretamente com o chef, absorvendo conhecimento sobre os ingredientes, as técnicas e as tradições que compõem a culinária japonesa.

No Noru, um dos destaques da casa é o menu Omakase, que significa “aos cuidados do chef”, um processo em que você confia inteiramente nas habilidades e intuições de quem prepara sua comida. Ao escolher o menu, você conversa com o chef para explicar o que gosta e o que não gosta e depois é só se entregar à criativa sequência de 10 tempos, com uma variedade de pratos frios, quentes com as melhores e mais finas iguarias do mundo, além de uma irresistível sobremesa.

As opções são pensadas para despertar o quinto sentido do seu paladar, chamado de umami, e vão muito além do ácido, doce, amargo e salgado. Todos os pratos são preparados no balcão, com muita criatividade, podendo incluir desde camarão-tigre, vieiras, enguia, lagosta, ouriço, foie gras, blue fin, torô e até o “king crab”, uma espécie de caranguejo gigante. O valor é de R$ 357,81 por pessoa.

Para acompanhar tudo isso, a casa conta com uma carta especial de saquês, além de drinks. Para quem optar pelo Omakase harmonizado com espumantes, o preço é de R$ 449,81 por pessoa.

Fotos: Dan Rocha/Divulgação

Noru Sushi

Endereço: CLNW 10/11, Bloco B – Lojas 2 e 3 – Cond. Stylo – Noroeste

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 18h às 23h30. Sexta, sábado, domingo e feriado, das 12h às 23h30

Mais informações: (61) 99554 0336 | @norusushi | https://www.hubt.com.br/sushi-noru-lounge