 5 dicas para preservação e maior durabilidade de uma airfryer

Já passou o tempo em que as air fryers eram pouco conhecidas e até mesmo consideradas como eletrodomésticos de luxo, que somente pessoas mais abastadas poderiam ter, hoje em dia seu uso é bem comum e existem marcas e modelos para todo os bolsos.

Se antes era quase impossível encontrar uma airfryer por menos de R$500,00 reais, atualmente conseguimos encontrar algumas com preços abaixo de R$300,00. Com esta queda no preço muitas pessoas tem adquirido este aparelho de cozinha.

Estas fritadeiras elétricas sem óleo são super úteis e práticas no preparo de alimentos, além disso ainda ajudam a fazer comidas mais saudáveis, devido aos seus benefícios e a diminuição do preço elas tem se tornado cada vez mais populares.

Apesar desta maior acessibilidade, onde mais pessoas podem comprar air fryers, vemos também um número grande de pessoas insatisfeitas com a durabilidade desta fritadeira, a maioria delas acharam que bastaria escolher a melhor airfryer pra ter um aparelho de qualidade que durasse bastante, mas não é bem assim.

Todas air fryers precisam de cuidados especiais, se usar de qualquer jeito ou deixar elas paradas por muito tempo, qualquer uma está sujeito a desgastes e problemas que podem estragar a fritadeira.

O que fazer para preservar bem a airfryer

Se você comprou a sua airfryer agora ou já tem uma mas nunca se preocupou muito na conservação da mesma, vale a pena seguir as dicas abaixo, fazendo isto você vai evitar problemas e fazer com que a sua air fryer dure muito mais:

1 – Sempre lave depois de usar

Muitas pessoas tem preguiça de lavar a airfryer após o uso e deixam ela suja por um dia ou até mesmo por vários dias, optando por lavar apenas quando for usar de novo, se este é o seu caso, não faça mais isto!

O melhor momento para lavar a airfryer é justamente após ter terminado o preparo e ter retirado os alimentos da cesta, basta aguardar alguns minutos para que ela esfrie e logo em seguida lavar.

Ao fazer isto os resíduos de alimentos e gorduras presentes no cesto da airfryer e na grade da mesma estarão mais fáceis de ser removidos, bastando usar um pouco de água com detergente e lavar utilizando o lado macio da esponja.

2 – Lembre de limpar a parte superior interna da air fryer

Talvez você já cuide bem da sua airfryer limpando ela sempre após o uso como recomendados acima, porém também é muito importante limpar a parte superior interna da air fryer, perto da resistência da mesma.

Isto é importante para evitar que se acumule sujeira e ferrugem ali em cima, pois se isto acontecer pode diminuir a vida útil do aparelho e depois de um tempo estas sujeiras e resíduos de ferrugem podem cair nos alimentos.

Para limpar esta parte você primeiramente deve desligar o aparelho da tomada para evitar acidentes caso toque na resistência.

O processo de limpeza desta parte da airfryer é bem simples, não é recomendado que use nenhum tipo de produto, apenas um pano seco ou levemente umedecido deve ser utilizado para limpar ali.

3 – Sempre opte por pré-aquecer a airfryer antes do uso

Fazer este processo é importante pois ajuda a aquecer os motores da fritadeira, além disso, desta forma você garante que os alimentos vão ser cozidos de forma uniforme.

4 – Cuidado para não interromper a circulação de ar

Evite encher muito o cesto da airfryer ou forrar o fundo da mesma para evitar interromper a cirulação de ar no interior da mesma, pois isto também diminui a vida útil do aparelho.

5 – Não deixe sua fritadeira parada

Parece que não, mas muitas pessoas compram airfryer e depois de usar algumas vezes acabam deixando ela parada em um canto por vários dias ou semanas sem usar.

O recomendado é que a Air fryer não fique muito tempo sem uso e nem há motivos para isto, se você comprou uma, use a vontade, existem muitas receitas e dicas sobre o que fazer na airfryer, portanto você pode usar o aparelho todos os dias.

Além disso também dá para usar bastante a criatividade e tentar inventar pratos e comidas diferentes todos os dias, vale muito a pena!

