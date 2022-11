365Coworking investe em drink especial e promoção de cerveja

Local irá oferecer drink inspirado na seleção, promoção de cerveja, bolão, e até sorteio da camisa oficial da Seleção

Pensando na Copa do Mundo, o espaço 365 Coworking preparou uma ação para esta quinta-feira (24), estreia do Brasil no mundial. O local irá oferecer drink inspirado na seleção, promoção de cerveja, bolão, e até sorteio da camisa oficial da equipe brasileira.

O drink com as cores do Brasil ganhou o nome de Brasileirinho. A bebida é uma mistura de suco de kiwi, leite condensado e polpa de maracujá e o cliente pode escolher se vai com ou sem vodka. A novidade estará disponível nos jogos do Brasil por R$ 14, e com álcool, sai por 16 R$.

Na compra de um balde de Spaten, o cliente vai desbloquear três bônus. Sendo assim, a cada gol da nossa seleção, o comprador do combo vai ganhar uma cerveja de graça. Já o segundo brinde é um palpite no bolão do café, e se acertar o placar ganhará duas Spaten`s free. O torcedor também poderá escolher um número da sorte para concorrer a camisa oficial da canarinho amarelo. A promoção é válida nos dias dos jogos da equipe do Brasil.

365 Coworking e Café

Endereço: SCLRN 705, Loja 8 – Espaço 365

Telefone: (61) 3703-0365

Instagram: @espaco365