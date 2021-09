002Café lança novidades no cardápio

O novo menu será apresentado neste sábado (04/09) e domingo (05/09), com apresentação do duo Tais Segal e Hermes

A primavera já está chegando e o clima começa a ganhar novos ares. Foi pensando nisso que o 002 Café, localizado na 365Store, promove um fim de semana recheado de novidades. No sábado (04/09) e domingo (05/09), das 12h às 20h, a cafeteria realiza um encontro para lançar novos pratos do menu pensados para a estação. Para animar o público, a atração musical fica por conta do duo Tais Segal e Hermes, da Sunflower Jam, que se apresentam no domingo, a partir das 17h.

Inspiradas no Mediterrâneo, as novas criações dão ao paladar um sabor mais refrescante. Entre as opções para se deliciar, o 200 (R$ 25): uma toast de babaganoush, funcho, limão siciliano, romã e melado, assinada pelo chef Mateus Abdalla, do Villab Cozinha Afetiva. Outra boa pedida, que é a cara da estação, são os Tacos Belos (R$ 30): uma duplinha de tacos, com pasta de feijão, pico de gallo, aioli de abacate e conserva de pimenta de cheiro.

Gazpacho (R$ 18) é mais uma deliciosa sugestão. O prato é uma sopa fria de tomates e pimentões de origem espanhola. Além disso, o 002 ainda traz uma nova versão para o Sanduíche de Kimchi. Em uma receita ainda mais soft, o Kimchi (R$ 28) passa a ser uma Toast com aioli de abacate, limão siciliano, coentro e gergelim. Já para adoçar, o Brownie da casa, que custa R$ 15, e que poderá ter adicional de sorvete da Saborella ou a opção vegana de matchá da YOKO’z Ice e Nude, saindo no valor R$ 25; Os clientes poderão provar também o Bolinho de laranja (R$ 15).

Para trazer ainda mais frescor, novas bebidas entram no menu. Fazendo par com o clássico da casa, o Experiência 000 (R$ 18) – feito com coldbrew, soda e cordial de capim limão -, o 002Café lança o Experiência 001 (R$ 18), preparado com matchá, água de côco, cordial de capim limão e frutas vermelhas. Há ainda o Pause (R$ 16), um chá gelado com frutas vermelhas e hibisco; e o Coldbrew com sorvete (R$ 18), que é quase uma releitura do clássico Affogatto.

Toast de babaganoush, funcho, limão siciliano, romã e melado

Tacos Belos

Bolinho de laranja

Experiência

Mas para quem gosta de saborear o bom e tradicional cafezinho, a casa disponibiliza, ainda, o café Hélio Nunes, que estará à venda para consumo na cafeteria (R$ 15 – 150ml/R$ 20 – 300ml), podendo também ser levado para casa em pacotinhos de 200g, moído ou em grãos. O pacote custa R$ 75. A novidade é uma edição limitada e acompanha, também, um card com a explicação do passo a passo para preparar a bebida da melhor forma, além de uma playlist selecionada especialmente para ouvir.

O encontro conta, ainda, no sábado, com a varanda pet. Nos dois dias, o lugar terá a presença de marcas e profissionais de Brasília, como OSC com a coleção primavera/verão e Ocean Tattoo, que estará com tatuagens que custam a partir de R$ 250.

002Café

Local: 365.Store – CLS 402 Bloco A Loja 15

Horário: das 12 às 20h

Informações: (61) 99865.0051

Siga: @365.storebsb