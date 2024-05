Fotografia: JBr nas Cavalhadas de Pirenópolis

Por Luís Nova

Texto e Fotos

O Jornal de Brasília acompanhou o primeiro dia das Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, no último sábado (18). Durante todo o dia, mascarados invadem as ruas da pacata cidade do interior goiano. Veja as fotos marcantes da tradicional Festa do Divino Espírito Santo.

A cavalhada acontece na cidade desde 1826, quando o padre Manuel Amâncio da Luz levou para a cidade goiana.

Na época, grande parte dos moradores da cidade vieram do Norte de Portugal, local que resistiu à invasão dos mouros. A tradição é passada de pais para filhos e movimenta o turismo goiano.