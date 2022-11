Férias em Brasília: spa rural é opção de relaxamento e benefícios para a saúde

Com a chegada do período de fim do ano, os tratamentos são tendência, sendo muito procurados por quem não vai viajar, mas ainda deseja ter momentos de relaxamento e de cuidado consigo mesmo

Indo além da estética e emagrecimento, os spas rurais têm se tornado importantes aliados para auxiliar quem está em busca do bem-estar integral, tanto do corpo quanto da mente. Com a chegada do período de fim do ano, os tratamentos são tendência, sendo muito procurados por quem não vai viajar, mas ainda deseja ter momentos de relaxamento e de cuidado consigo mesmo.

A demanda por momentos de cuidados com a mente é crescente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que a ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros, e os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço das pessoas incapacitadas nas Américas. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais estas incidências, intensificando os quadros de ansiedade e depressão, além de fazer emergir novas questões, como o uso excessivo da internet.

O ambiente de relaxamento em um spa rural pode gerar benefícios para todo o corpo e para a saúde mental do usuário deste serviço. Para a especialista em Medicina Integrativa, Dra. Luciana Tokarski, empresária do SPA Cristal By Luciana Tokarski, as atividades do SPA Cristal, que apresenta o conceito de spa rural, são aliadas a um poderoso componente: o ambiente natural, em contato direto com os jardins e com a força relaxante da natureza. Por estar em um local repleto de árvores frutíferas e jardins, a proximidade com a natureza promove impacto positivo na saúde física e mental.

“Já é mostrado pela neurociência e O estímulo sensorial, como visual e olfativo, contribuem para a redução do estresse e do surgimento de várias doenças, um fator necessário para manter a saúde mental modulando positivamente aspectos fisiológicos, psicológicos e comportamentais que permeiam a atividade do sistema nervoso central. Nesta modalidade, é possível aproveitar a oportunidade de um local próximo à natureza com massagens ao ar livre, em ambiente aberto”, explica.

Entre os impactos positivos, ela ressalta a melhora do sono, muito prejudicado pela ansiedade e o hiperfoco ao longo do momento de trabalho ou de estudo. Massagens, banhos térmicos com ação relaxante e outras técnicas trazem esse benefício, gerando mais disposição, melhorando o humor e reduzindo o risco de problemas cardíacos, além de ativar a circulação sanguínea, reduzindo o risco de problemas como um AVC, que pode vir a ser fatal.

Os tratamentos oferecidos auxiliam nos níveis de hormônios como a dopamina e a serotonina que, em baixos níveis, podem causar depressão. Para quem sente dores constantes, que elevam o estresse, a massagem profissional atinge pontos estratégicos e áreas com dores crônicas e estiramento muscular, para restaurar os músculos, relaxar a tensão, melhorar a flexibilidade e a força. Além dos benefícios para a mente, a drenagem linfática pode contribuir para o controle de peso e a melhora da auto-estima. As terapias são sempre aliadas à alimentação saudável durante o momento do tratamento, inclusive com dicas para quem deseja adotar as práticas no dia-a-dia.

Dra. Luciana Tokarski ressalta que o processo de construção de uma mente saudável passa pela vivência e consciência desses impactos. “Para mantermos uma vida de equilíbrio, é preciso passarmos por uma conscientização, onde percebemos como o corpo reage melhor após a experiência, influenciando diretamente na melhora da qualidade de vida e na manutenção da produtividade ao longo da semana”, explica.

