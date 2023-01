Famosos apostam em facetas para um sorriso bonito

Tratamento vai além da questão estética, sendo indicado em casos de bruxismo ou desgaste da estrutura dental

Usada e aprovada por famosos como Deborah Secco, Grazi Massafera e Neymar, a utilização de facetas (ou lentes de contato) é uma tendência já consolidada que promete ser a queridinha na busca pelo sorriso ideal em 2023. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas acerca do procedimento, desde sua aplicação e durabilidade, até os cuidados necessários para manter os dentes bonitos.

Para entender mais sobre o tema, conversamos com o Dr. Felipe Melo, formado em odontologia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), especialista em dentística e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE). Ele é idealizador da ‘Concept Clinic’, espaço que utiliza tecnologia especializada com o uso de softwares no tratamento com facetas, através de um modelo de tratamento individualizado.

O que são e para que servem

Faceta é um tipo de prótese extremamente fina utilizada sobre a face do dente – daí a escolha do nome – e possui funções estéticas e funcionais. Pode ser tanto de cerâmica (porcelana) quanto de resina, de acordo com cada caso. Além de garantir um sorriso bonito ao paciente, elas devolvem a estrutura perdida no ambiente dentário, como em casos de bruxismo ou desgaste nos dentes.

Aplicação e tratamento

Muita gente confunde faceta com produto, quando, na verdade, estamos falando de um tratamento. Existe um planejamento primário para entender como vai ser o novo design dos dentes, pois cada pessoa possui um rosto único, com sorrisos e mordidas diferentes. Por isso, é feito um projeto individualizado auxiliado por uma coleta de exames, desde clínicos e radiográficos até mesmo fotográficos.

A partir dessa pesquisa, conseguimos entender o melhor tipo de material que vamos utilizar naquele paciente (resina ou cerâmica), e como está a estrutura dentária. Às vezes, um só dente resolve o problema, mas, em determinados casos, pode ser preciso corrigir toda a arcada dentária.

Indicação e restrições

É indicado para qualquer tipo de pessoa, desde aquelas que possuam problemas funcionais, como o caso de bruxismo, ou simplesmente queiram melhorar a parte estética dos dentes.

As restrições incluem pacientes com problemas periodontais ou funcionais muito estruturais ou fisiológicos, como mordidas não favoráveis. Nesses casos, recomenda-se a consulta com um ortodontista para proceder com o tratamento necessário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desgaste dos dentes e durabilidade

Por se tratar de uma prótese que vai sobre o dente, existe um desgaste do mesmo. Entretanto, é algo mínimo e não oferece qualquer risco para o paciente. Já a durabilidade é subjetiva, que nem a dos nossos dentes. Estamos falando de um tratamento definitivo (que dura mais de dez anos), mas pode acontecer algum acidente que venha a danificar as próteses. Por isso, cuidados são necessários.

Cuidados necessários

Os cuidados são os mesmos que devemos ter com nossos dentes: escovar diariamente (três vezes ao dia), uso de fio dental e consultas semestrais com o dentista de sua confiança, para checagem e limpeza.

Para mais informações, acesse https://www.theconceptclinic.com/