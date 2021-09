“Eu não posso olhar a pessoa como algo mecânico”, diz João Paulo Colombo em live sobre saúde.

Em live com Francesco Pellegatta, João Paulo Colombo falou sobre temas importantes para o cidadão brasileiro, corpo e mente.

O equilíbrio entre corpo e mente é essencial para manter a saúde em dia. Os eventos cotidianos, o stress, a rapidez de informações e a correria do dia a dia impactam em nossa vida muitas vezes de maneira nociva. Para adentrar neste universo tão presente na vida do cidadão brasileiro, Francesco Pellegatta convidou João Paulo Colombo, especialista na área de fisioterapia e com inúmeras especializações na área.

Francesco iniciou o debate com a célebre frase: Mente sã, corpo são. E como as crenças e nossa mentalidade interferem em nosso físico. João observou em seus pacientes que seus problemas não eram apenas físicos, mas também resultado de suas vivências e que não havia separação entre corpo e mente. O que pensamos e sentimos interferem diretamente em nossa saúde. E finalizou dizendo que esta afirmação é uma verdade absoluta.

“Eu não posso olhar a pessoa como algo mecânico”. Esta frase de Colombo marca a conversa sobre corpo e mente, onde o fisioterapeuta argumentou que o ser humano não pode ser quantificado. Ele fala que é importante olhar para seus pacientes de uma maneira mais humanizada e não apenas como uma patologia.

Pellegatta também questionou o fisioterapeuta sobre a somatização das doenças, e ele respondeu de forma reflexiva, dizendo que talvez a ciência nunca chegue a um consenso sobre o assunto. São várias as teorias com a relação ao assunto. Mas ressalta também que muitas vezes o paciente pode buscar as respostas em seus conflitos emocionais que resultaram em uma doença física.

O psicólogo também questionou o fisioterapeuta sobre como suas formações e especializações podem ser um algo a mais dentro dos tratamentos de pacientes. Ele respondeu que a partir do momento que entendeu que não existe uma separação entre corpo e mente e que estão integrados. Que a hipnose e PNL resultam em excelência de comunicação. Saber se comunicar bem com o paciente é de extrema importância, pois estes métodos os ajudam a se entenderem melhor e o tratamento fluir.

