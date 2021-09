Francesco Pellegatta debate em seu canal a importância do ensino profissionalizante

Em live com profissionais da educação, Francesco Pellegatta aborda o tema: “A Importância do Ensino Profissionalizante” com as profissionais Tiana Magalhães e Mell Barbosa

As lives do projeto EducAção continuam a todo vapor e nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, o psicólogo Francesco Pellegatta recebeu em sua live no Instagram, duas profissionais na área: Tiana Magalhães que é ex-professora do Senac e treinadora de desenvolvimento humano. E também Mell Barbosa, trailer em PNL, superintendente de RH do maior call center do Brasil, ela é também especializada em análise comportamental.

O psicólogo deu inicio ao debate perguntando a Mell sobre a capacitação de profissionais no call center e quais as diferenças entre Brasil e exterior, já que a empresa na qual atua, tem sede fora do Brasil também. A profissional relatou que existem muitos cursos variadas áreas de atuação, mas que a parte de serviços, o setor pelo qual sua empresa está inserida, é um pouco deixado de lado. Devido a este cenário o resultado são muitos candidatos mas com pouca qualificação. Citou ainda conhecimentos paralelos como, língua portuguesa e educação financeira, habilidades que fazem diferença na hora da admissão.

Pellegatta também perguntou a Tiana sobre sua experiência no quesito da preparação de profissionais para o mercado de trabalho. Ela respondeu dizendo que está em dna querer compartilhar seu conteúdo. Sua grande preocupação sempre foi ajudar as pessoas que estavam em busca de oportunidades. Como professora atuava no auxilio reforçando a parte comportamental do candidato.

As entrevistadas também deram dicas sobre currículos para os candidatos que estão em busca de emprego. Mell revelou que não existe fórmula pronta, que as pessoas devem ser genuínas. Não mentir em seu currículo. Ressaltar suas qualidades e habilidades no currículo. Entender qual é seu perfil é muito importante também. Tiana complementou dizendo que cada um escreve sua história e investiu em cursos educacionais. Disse também que os profissionais da área conseguem enxergar o melhor no candidato, seus sonhos e habilidades, baseado no eneagrama.

Pellegatta abordou o assunto eneagrama com Tiana Magalhães, a profissional respondeu que o eneagrama pode contribuir na carreira e nos negócios, por ser um estudo das nove personalidades humanas, aumenta a percepção sobre o outro e se comunica com mais facilidade. E finalizou dizendo que o eneagrama traz um diferencial ao candidato em suas relações humanas.

Para finalizar o bate papo com Mell e Tiana, Francesco pediu uma dica preciosa para os jovens que estão desempregados. Mell disse que o candidato deve investir na área que realmente gosta e em como o profissional pode contribuir com seu entorno. Já Tiana aconselhou os seguidores a identificar seus talentos e investir em suas aptidões, se rodear de pessoas que querem crescer.

A live EducAção está disponível no Canal de Francesco Pellegatta e é uma parceria com o Jornal de Brasilia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a íntegra