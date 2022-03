Energia solar: Saiba os benefícios para empresas e residências em gerar sua própria energia

Saiba como a energia solar pode ser uma das soluções mais acertadas para reduzir gastos de energia em até 95%

Não há dúvidas que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o nosso planeta, em qual legado iremos deixar para as próximas gerações em termos de sustentabilidade.

Para a Brassol, empresa que atua a mais de 30 anos no mercado do DF com soluções de alta tecnologia para a produção de energia solar, sua principal missão é levar a informação para aquele cliente que ainda não decidiu sobre o uso, até mesmo por desconhecer mais a fundo todos os benefícios que a energia solar pode proporcionar ou achar que o custo é alto e assim sendo inviável e inacessível.

Vale ressaltar que a produção de energia solar fotovoltaica nos últimos anos e seus benefícios são temas constantes de debates ambientais, de sustentabilidade e investimento econômico. Afinal, um recurso renovável, limpo e infinito como a energia solar, deve ter seu potencial mais aproveitado.

O empresário, Valdick Júnior que está à frente da Brassol ressalta que está cada vez mais acessível o uso desta energia. “O governo tem sido aliado do setor e lançado linhas de crédito com juros menores para incentivar o uso de energia solar. Também não posso deixar de citar que valor de projeto é variável, não tem como mensurar sem antes saber todas as condicionantes do que vai envolver esse trabalho, tudo vai depender da potência necessária para funcionar (whatss), de onde se deseja instalar” finalizou.

A Brassol conta com uma equipe de engenheiros e técnicos competentes e altamente qualificados para desenvolver soluções personalizadas para sistemas de energia solar fotovoltaica, sempre projetando e visando um desempenho de excelência combinado à durabilidade.

Conheça os principais benefícios:

1. Redução de gastos na conta de luz

A economia na conta de luz é um dos fatores mais atraentes da energia solar para empresas e residências, ainda mais com os constantes ajustes tarifários. Ao aderir à energia solar, você recebe eletricidade de um recurso renovável da natureza, podendo ter uma redução de até 95% na conta de luz – dependendo do caso;

2. Espaço para instalar os painéis

O mito de que é preciso espaço para instalar painéis solares não se aplica aqui na Brassol. Hoje temos um local de onde podemos enviar essa energia e assim beneficiar esse cliente;

3. Facilidade de implantação;

4. Risco 0 e baixo custo de manutenção;

5. Sustentabilidade

Para as empresas investirem em sustentabilidade deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade cada vez maior. O sol é uma fonte limpa e renovável de energia que na sua conversão para energia elétrica não emite gases que provocam o efeito estufa. Dessa forma, além de ser bom para a natureza, inserir práticas de sustentabilidade na sua empresa ou residência agrega valor junto ao mercado e gera redução dos custos fixos.

5. Retorno sobre o investimento

A estimativa de retorno (payback) gira em torno de 6 a 12 meses.

