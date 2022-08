Eletroestimulação muscular: o treino queridinho dos famosos é seguro? A Muuvfit te explica!

A Muuvfit foi o primeiro stúdio de personal em Brasília a utilizar a tecnologia húngara de eletroestimulação muscular

Treinar com o suporte de um traje especial conectado a uma máquina parece ser a nova tendência para quem não gosta de treinos convencionais e deseja inovar. Mas afinal, é confiável se exercitar utilizando essa tecnologia?

A Muuvfit foi o primeiro stúdio de personal em Brasília a utilizar a tecnologia húngara de eletroestimulação muscular e é referência quando se trata de segurança sobre o assunto. O sócio-fundador, Diego Leão, explica que esse método é conhecido na literatura científica como eletroestimulação de corpo inteiro ou WB-EMS, e sendo devidamente manipulado por um profissional qualificado é extremamente seguro, podendo ser realizado por pessoas que estão sedentárias, ou que não se adaptaram ao treinamento tradicional em academias e até mesmo atletas.

A eletroestimulação muscular é um método de treinamento que possui algumas contraindicações, da mesma forma que o crossfit, funcional, corridas, etc. Por isso, Diego ressalta: ‘’Aqui na Muuvfit adotamos sérios critérios avaliativos para determinar se o aluno está apto para realizar o método, e em algumas condições como gestação, epilepsia, trombose venosa, tromboflebite e obstrução arterial grave, irritação da pele, queimaduras ou feridas e portadores de marca-passo ou desfibrilador intracardiaco nós não autorizamos a utilização do método’’.

Além disso, os equipamentos adquiridos pela Muuvfit são usados diariamente por mais de 2.000 estúdios ao redor do mundo e possuem certificados de segurança médica IEC 60601 e 93/42/EEC, juntamente com a aprovação do INMETRO, ANVISA e registro na FDA – principal órgão de fiscalização de saúde dos Estados Unidos. Portanto, segurança, credibilidade e eficiência fazem parte de todo o corpo operacional da Muuvfit para que o novo método de treinamento continue sendo efetivo entre os seus clientes e parceiros.

