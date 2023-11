Dicas para escolher a melhor mangueira para jardim

Se você quer escolher a melhor mangueira para jardim, é necessário conhecer todos os detalhes deste produto! O tamanho ideal, seus tipos, quais os melhores acessórios e outras informações são fundamentais para garantir que você tenha em mãos a melhor opção possível.

As mangueiras de jardim são muito úteis para distribuir água nas plantas, mas também auxilia em outras atividades residenciais, como as de manutenção externa, limpeza de superfícies, entre outros. Até mesmo, para momentos de diversão com a criançada através de brincadeiras que utilizam água.

Por isso, a escolha deve ser pautada nessas situações, a fim de encontrar a opção que mais vai fazer sentido para suas necessidades. Para te ajudar, separamos essa seção com as melhores mangueiras para jardim com opções de diferentes materiais, tamanhos e acessórios!

A seguir, veja nossas dicas para escolher a melhor mangueira de jardim:

1. Conheça os principais tipos de mangueira para jardim

Escolher bem a sua mangueira de jardim em primeiro lugar envolve saber quais são os principais tipos. Saiba que os modelos vão muito além da tradicional mangueira de borracha, e conhecer essas diferentes versões e categorias é importante para ter um produto que te atenda bem.

Esses modelos e tipos são divididos principalmente pelo produto do qual são feitas as mangueiras. Cada um tem seus próprios pontos fortes e negativos, e diferenças que também envolvem seu uso e público. Saiba mais sobre os principais tipos de mangueira para o jardim e escolha a certa para você!

Mangueira de borracha

As mangueiras de borracha são um dos modelos mais populares. Não à toa, pois o objeto é muito resistente, aguenta uma pressão considerável e possui longo prazo de vida útil.

No entanto, para quem deseja mobilidade, este pode não ser o tipo ideal. Mangueiras de borracha são pesadas, difíceis de manusear e mais rígidas que o normal.

Mangueira de PVC

Diferentes do tipo anterior, mangueiras de PVC são bastante leves. Não só isso, como também são flexíveis e versáteis. Essas qualidades não impactam a sua resistência à pressão, que é razoável, além de resistirem bem ao calor e por isso poderem ser deixadas no lado de fora de casa, no quintal ou no próprio jardim. Para muitos, esta é a melhor mangueira para jardim.

Mangueira em plástico

Mangueiras de plástico podem não ser aquilo que você procura no mercado. No geral, essas mangueiras têm um custo reduzido, o que pode até ser interessante se você deseja acima de tudo economizar, porém, apresentam muitos pontos negativos já que são quebradiças, não suportam muita pressão e não resistem ao calor.

Mangueira em silicone

As mangueiras de silicone são quase tão populares quanto as de borracha e PVC, além de serem bem resistentes e flexíveis, suportando uma boa dose de pressão e temperaturas de até 40 graus Celsius.

Essas mangueiras são utilizadas principalmente em empresas, condomínios e lugares onde produtos de qualidade semi-industrial são necessários.

Mangueira em nylon

Muito flexíveis, igualmente fáceis de se transportar e bastante leves, as mangueiras de nylon são ideais para quem quer algo prático. No entanto, essas qualidades vêm a custo de uma quantidade pequena de pressão suportada e uma baixa resistência a altas temperaturas.

2. Atenção com a qualidade da mangueira para jardim

Escolher a melhor mangueira para jardim não é fácil e além dos modelos disponíveis e de um conhecimento suficiente sobre cada um deles, é preciso saber mais sobre a qualidade do produto. Existem critérios técnicos que uma boa mangueira atende e que a tornam mais apta para suprir suas necessidades com excelência.

Resistência;

Garantia;

Durabilidade;

Eficiência.

Esses detalhes importantes são definidos pelos critérios técnicos pelos quais iremos analisar as mangueiras. Confira:

Quantidade de camadas

As camadas das mangueiras definem a sua estrutura interna. Quanto maior o número de camadas, maior a qualidade do material da peça e mais dureza e resistência a mangueira terá.

Esse é um detalhe que deve ser observado no momento da compra e mangueiras com mais camadas são as mais duráveis, porém menos flexíveis.

Reforço interno (trança)

Uma mangueira reforçada deve ter uma trança em sua estrutura interna. Essa trança pode ser observada na maior parte dos produtos em que elas existem por um detalhe que aparece por baixo de sua camada, como se fossem pequenas grades.

As tranças são fundamentais para garantir a resistência da mangueira à pressão.

Garantia

E mangueiras também têm garantias! Ao comprar uma mangueira, busque aquelas que apresentam algum tempo de garantia para, se caso acontecer qualquer problema com seu produto, você tenha a quem recorrer.

É claro que ao utilizar nossas dicas para comprar a melhor mangueira para jardim do mercado você corre menos riscos, mas ainda assim a garantia é bem-vinda.

3. Análise o comprimento e diâmetro da mangueira

Além desses detalhes técnicos que já citamos, fatores como o comprimento e diâmetro da mangueira são detalhes importantes. O comprimento é o seu tamanho, e quanto maior, mais longe você poderá utilizar esse objeto.

Ter um bom comprimento é fundamental para mangueiras que serão utilizadas em condomínios, por exemplo.

Já o diâmetro analisa a espessura e abertura da mangueira. Quanto maior o seu diâmetro, mais água pode ser transportada pelo produto. Por isso essa medição é importante e deve ser levada em conta no momento de comprar sua mangueira.

4. Inclua acessórios para maior praticidade

Uma mangueira pode ter inúmeros acessórios e ferramentas que trazem mais facilidade para o seu uso. Alguns podem até mesmo trazer novas funcionalidades que anteriormente o produto não tinha.

Ter bons acessórios para mangueira trará muito mais praticidade em seu uso e mostrará outras formas de utilizá-la.

Em muitos casos os acessórios disponibilizados para mangueiras são tão essenciais que fazem total diferença em sua escolha. O fato de uma mangueira ter pistola, por exemplo, a faz ideal para lavagens mais dinâmicas e poderosas. Veja abaixo uma lista completa de todos esses acessórios!

Adaptador para torneira

O adaptador é uma peça presente em muitas torneiras domésticas ou mesmo industriais. Ele permite encaixes em torneiras e até mesmo outros acessórios que iremos mostrar abaixo. Geralmente são feitas de metal, mas podem ser criadas de outros produtos, inclusive, o plástico.

Engate rápido

O engate rápido lembra muito um adaptador, no entanto, a sua função é servir como encaixe para acessórios como pistolas, esguicho, irrigador, entre outros. Seu formato lembra o de duas roscas ou dois adaptadores e sua função de conector é fundamental para conseguir unir a mangueira com os outros acessórios.

Pistola ou esguicho

Ambos, pistola e esguicho, têm como principal função alterar o curso da água da mangueira. Com esses acessórios é possível gerar jatos de água mais fortes, o que facilita bastante para uma limpeza profunda e pesada.

Os acessórios também são fundamentais para controlar o fluxo da água e gerir a quantidade desejada.

Emenda

O papel da emenda é unir dois pedaços de mangueira diferentes. São essenciais quando sua mangueira se avariou por algum motivo ou quando há uma diferença no comprimento da mangueira e você decide estendê-la. A emenda é uma forma segura de adaptar e aumentar o comprimento do objeto.

Distribuidor de água de duas vias

O distribuidor de água em duas vias serve para, literalmente, dividir a água em dois fluxos distintos. Para limpeza em ambientes amplos eles são muito úteis. Também são ótimos para o jardim, pois permitem que haja cobertura em uma área mais ampla, com dois esguichos diferentes em lados opostos.

Irrigador giratório

O irrigador giratório é item indispensável para a mangueira para jardim. Esse irrigador auxilia a regar todo o jardim sem problemas por meio do giro e fluxo de água constante. Se você deseja um jardim sempre hidratado, é melhor se preocupar com esse acessório. Busque opções com essa ferramenta no mercado.

Suporte fixo para mangueira

Para deixar sua mangueira protegida e fora do alcance é necessário utilizar um suporte fixo. Esse suporte é semelhante a uma braçadeira onde sua mangueira fica apoiada longe de qualquer perigo. Serve não apenas para manter o produto protegido, mas também para deixar o ambiente mais organizado.

5. Verifique a vida útil da mangueira

Já citamos os diferentes tipos de mangueira e mostramos como cada produto e componente pode alterar a sua vida útil. No entanto, é necessário consultar essa informação na hora da compra para ter certeza de que sua opção atende suas expectativas quanto à sua vida útil. Essa verificação permite aproveitar o objeto por mais tempo.

Lembre-se que o plástico, por exemplo, tem uma vida útil mais curta. Já as mangueiras de PVC, silicone e borracha costumam ter muito mais durabilidade e resistência. Se este é o seu critério, é bom apostar nesses modelos para escolher a melhor mangueira para jardim.

6. Pesquise sobre a marca

E para finalizar nossas dicas essenciais, existe uma infalível para comprar um bom produto: pesquise sua marca. Evite mangueiras de má qualidade ao comprar os objetos de marcas que já foram testadas no mercado.

Procure pelas mais respeitadas e conceituadas e assim tenha um produto muito confiável em mãos. Com acesso à internet é fácil pesquisar o nome de qualquer marca no mercado.

Busque reviews do produto, considerações de consumidores que já utilizaram e outros dados. Poucos minutos de pesquisa podem te evitar muita dor de cabeça futura!

Essas são as dicas mais essenciais para comprar a melhor mangueira para jardim que atenderá todas suas expectativas e necessidades. Com essas dicas você não vai errar no modelo comprado e nem nos aspectos técnicos já mencionados. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!