Dicas e sugestões de presente de Natal para a namorada

Existe um presente mais estressante de se escolher do que aquele para a namorada? Talvez sua namorada seja do tipo que solta diversas dicas do que gosta, ou talvez ela esteja mantendo a linha misteriosa, o que pode dificultar muito nesse momento. De qualquer forma, as apostas podem parecer muito altas – especialmente durante o Natal, quando as expectativas costumam ficar bem altas.

Para tornar o processo mais fácil, nós selecionamos algumas dicas e sugestões de presente para namorada que, sem dúvidas, tem potencial para agradar a todo tipo de pessoa amada, seja as leitoras, nerds dos eletrônicos ou aficionada por maquiagem.

Àquelas que se encaixam no primeiro perfil, por exemplo, podem ser presenteadas não só com uma edição especial – ou um box colecionável – de seu livro preferido, como também com itens de decoração relacionados à obra, como quadrinhos e pôsteres, canecas, pop funkos dos personagens e até camisetas com frases.

Outra dica para presentear as namoradas leitoras é um e-reader. Cada vez mais, os leitores digitais vêm se encaixando na rotina de quem é apaixonado por literatura, afinal, fica muito mais fácil carregar diversas obras de uma só vez. Para complementar o presente, você pode incluir uma assinatura de livros digitais, que disponibiliza milhares de títulos por valor mensal.

Já as antenadas no universo tecnológico costumam se encantar com presentes voltados ao audiovisual, como fones de ouvido bluetooth, caixinhas de som portáteis e acessórios para tv ou notebook, além de câmeras do tipo Polaroid e acessórios para celular, como uma bateria portátil.

Na hora de presentear aquelas que não dispensam uma maquiagem ou cuidado com a pele, você pode apostar nos kits da marca preferida – que incluem produtos de pele, batons e paletas de sombra -, ou então um jogo de pincéis novos – ela sempre estará precisando, acredite!

Nesse universo da beleza, os produtos de skincare também fazem bastante sucesso, incluindo itens como máscara facial, massageadores e cremes diurnos e noturnos.