Dia dos Avós: veja famosos com seus netos e saiba importância do laço afetivo, segundo especialista

Nesta quarta-feira, 26, é celebrado o Dia dos Avós, para lembrarmos a importância das pessoas que geralmente são as mais queridas e respeitadas no âmbito familiar. A data foi escolhida por marcar também o dia de Sant’Ana e de São Joaquim, que segundo a Bíblia, são pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

Aquela imagem clássica da vovó tricotando, enquanto o vovô ensina os netinhos a jogar dominó é fofa e ainda existe, mas também nos deparamos com aqueles que a gente se surpreende pela jovialidade. Fica até difícil dizer se são avós ou pais dos próprios netos.

Confira alguns famosos a seguir que exemplificam muito bem isso. E, em seguida, psicóloga destaca o papel dos avós no desenvolvimento emocional e social das crianças.

Preta Gil e Sol de Maria

Sol de Maria é filha da modeloLaura Fernandezcom Fran Gil, filho de Preta Gil e Otávio Müller. A menina tem 7 anos.

Luigi Barichelli e Helana

O ator Luigi Barichelli é avô de Helena, de 6 anos. A menina é filha de sua primogênita, a youtuber paulistana Rúbia Baricelli com o artista plástico Henrique Tomaz, o Rien.

Caco Ciocler e Elis

Pai aos 25 anos do único filho, Bruno, Caco Ciocler, hoje, se desmancha de amores pela primeira netinha Elis, de 5 anos.

Helô Pinheiro e Rafaella

Eterna ‘Garota de Ipanema’, Helô Pinheiro tem muitos netos. Rafaella Pinheiro Justus, de 14 anos, está entre eles. A menina é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus.

Importância da figura dos avós

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Oxford durante 19 anos, as crianças que conviveram mais tempo com os avós demonstraram menos chances de apresentar quadros de ansiedade e depressão na vida adulta. As que participaram do estudo desenvolveram também maior capacidade de empatia, respeito e índices mais elevados de criatividade.

A psicóloga Patricia Paula Curvello Pereira reforça que quando os avós se tornam voluntários para cuidarem dos netos enquanto os pais trabalham, por exemplo, estreitam ainda mais os laços. Porém, ainda segundo ela, mesmo não cuidando diariamente dos netos, a presença dos avós se torna muito importante para criar memórias afetivas.

O papel deles no desenvolvimento emocional e social também é de extrema importância. “Auxiliam na construção de memórias afetivas com significados bem peculiares no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na construção da identidade e na valorização da própria história. Dando maior segurança no manejo das questões diárias, seja na escola, na vizinhança e na família”, destaca Patricia.

“Os avós são um elo importante. Suas histórias sobre a família, suas experiências de vida tendem a fortalecer os vínculos criando uma conexão com o passado. Essa rede de apoio que os avós se tornam com a chegada dos netos faz toda diferença na relação familiar”, emenda.

Benefícios comportamentais

Além de tudo isso, há os benefícios comportamentais que os netos podem obter através do convívio com os avós. “Esse convívio contribui para a autoestima e a aquisição de habilidades sociais. Outro estímulo é saber lidar com as diferenças e aprender a respeitá-las. Os avós transmitem aos netos, muita segurança, através da sua experiência de vida, transmitindo-lhes valores e princípios. Fazendo com que os netos sempre se sintam amados e acolhidos”, explica a psicóloga.

Os avós também podem transmitir valores, tradições e experiências de vida aos netos. “Através do convívio, exemplos, histórias e tradições familiares, tais como: se sentar a mesa na hora das refeições, o tradicional almoço de família, a iniciação da parte espiritual e etc, cultivando uma relação saudável”, destaca Patricia.

“O bom relacionamento entre avós e netos gera mais confiança na criança, fortalece a autoestima e o autoconhecimento, pois os avós são grandes incentivadores e encorajadores de seus netos”, completa.

Dicas para criar memórias afetivas

Além disso, a psicóloga Patricia Curvello deu dicas importantes para criar memórias afetivas entre avós e netos. Veja abaixo:

Criar vínculos: Sempre que possível ficar com os netos a fim de estabelecer um convívio com eles. Na ausência estabelecer conexões por tecnologia (vídeo), construindo assim laços de confiança e respeito.

Contação de histórias: Através delas os avós falam sobre a família e suas experiências.

Brincadeiras: Brincar juntos, cozinhar juntos(fazendo os deliciosos bolinhos de chuva da vovó),e reviver brincadeiras de infância. Estimulando o lado lúdico da criança.

Viagens: Durante uma viagem passam várias horas juntos, sendo uma ótima oportunidade de fortalecer as relações e fazer atividades diversas juntos.

Participar de momentos importantes, da vida da criança, como: reuniões e festinhas escolares, acompanhando na pratica de esportes e qualquer outro momento marcante na vida do neto/neta.

Acima de tudo, respeitar, amar e acolher, fazendo com que esse tempo juntos seja um tempo de qualidade.

