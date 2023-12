Dia do Museólogo: profissionais celebram a importância da preservação da memória

Profissão se torna cada vez mais importante para a preservação da memória e da cultura

O Dia do Museólogo é comemorado anualmente no dia 18 de dezembro, em homenagem à fundação da Associação Brasileira de Museologia (ABM), em 1976. A data é uma oportunidade para celebrar a importância desses profissionais para a preservação da memória e da cultura.

No Brasil, a museologia é uma profissão regulamentada desde 1984. Os museólogos são responsáveis por planejar, organizar, administrar e conservar acervos de museus, além de realizar pesquisas e promover atividades educativas e culturais.

Estima-se que existam cerca de 2.500 museólogos formados no país, a maioria trabalha em museus públicos, mas também há uma crescente demanda por profissionais da área em museus privados, centros culturais, universidades e outras instituições. Os museólogos podem atuar em diferentes áreas, como pesquisa, conservação, educação, gestão e comunicação.

“A museologia é uma profissão essencial para a preservação da memória e da cultura”, afirma Leila Antero, museóloga do Museu da Diversidade Sexual (MDS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. “Somos responsáveis por garantir que os acervos museológicos sejam preservados para as gerações futuras”, completa.

Para celebrar o Dia do Museólogo, o MDS realizará no dia 19 de dezembro uma ação de limpeza/tratamento de fungos em um laboratório da Universidade de São Paulo (USP). A atividade será fechada aos museólogos do MDS e da USP.

“Essa ação é uma forma de valorizar o trabalho dos museólogos e de promover a integração entre os profissionais da área”, afirma Antero. “É também uma oportunidade para discutirmos a importância da preservação dos acervos museológicos”, completa.