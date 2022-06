Líder mundial em piscinas de concreto, marca francesa Desjoyaux inaugura showroom em Brasília

Consolidada no mundo, a Desjoyaux, que já tem sete lojas no Brasil, incluiu a capital no plano de expansão e inaugura showroom no Park Way

Mesmo quem é apaixonado por piscina sempre existe aquela dúvida de qual acabamento colocar. O medo do custo de manutenção e os problemas que podem surgir como vazamento devido a rachaduras, azulejos soltos e bolhas na estrutura, além da própria segurança, são alguns dos principais questionamentos entre os consumidores. Pensando em trazer essas e outras soluções para Brasília, a marca francesa Desjoyaux, líder mundial no assunto, inaugura showroom no Park Way, nesta sexta-feira, 03 de junho, com espaço de 234m2, para ficar mais perto dos clientes da capital.

Sob o comando das sócias e primas Márcia Portela e Adriana Almeida, a Desjoyaux Brasília promete trazer a tecnologia e design de ponta que proporciona simplificação do processo, segurança, elegância e conforto. Tudo começou numa visita de Adriana, proprietária de uma piscina Desjoyaux no Paraná à sua prima Márcia, em Brasília. Ao saber que a tecnologia que lhe trouxe tanta satisfação não havia chegado à Brasília, resolveu se associar à prima e abrir essa representação a ser inaugurada. “Vimos que Brasília tinha um grande potencial para ter a oitava loja no Brasil, já que é uma das cidades com maior número de piscinas por habitante. Esse público precisa conhecer as vantagens de ter uma piscina construída por nós. Iremos mostrar o alto nível de satisfação, aliado à rapidez de uma construção limpa com baixo custo de manutenção e o poderoso processo de filtragem”, explica Márcia Portela.

Os clientes poderão conferir de perto o produto já que o novo espaço contará com uma piscina construída no centro do espaço, no padrão da marca, que será a grande estrela do showroom. Além dos clientes que podem ter uma piscina em casa, a marca atende também em larga escala hotéis, condomínios residenciais e complexos turísticos.

A empresa existe desde 1966, na França, e chegou ao Brasil em 2011, em Curitiba, elevando o padrão brasileiro de piscinas e agora possui oito lojas no país: Teresina, Balneário Camboriú, Ribeirão Preto, Vitória, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Brasília.

Diferenciais

As piscinas possuem tecnologia empregada que dispensa tubulações externas, ralos, válvulas, registros e a própria casa de máquinas, criando uma construção segura para crianças e fácil de manusear. Além disso, é construída com placas estruturais concretadas em conjunto, que resulta em uma estrutura única, ecológica e rápida, podendo ser entregue em um prazo de até 10 dias.

Outro grande diferencial é o sistema de filtragem que promove uma qualidade superior no tratamento da água. Ele chega a ser até 7 vezes mais eficiente do que os modelos convencionais, além de proporcionar uma redução no consumo de energia elétrica, sendo até 75% mais econômico.

A tecnologia empregada dispensa tubulações externas, ralos e sucções, dispensando válvulas e registros e a própria casa de máquinas, provando-se ser uma construção segura para crianças, e fácil de manusear.

Por último, o cliente tem ainda a opção de escolher os formatos e desenhos da piscina, além dos acessórios que deseja implementar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Desjoyaux Brasília

Endereço: SMPW Quadra 4 Conjunto 4 Lote 5 Casa 5D – Park Way

Contato: (61) 98165-6625 e [email protected]

Horário de funcionamento: segunda à Sexta, das 8h às 19h e sábados, das 9h às 13h