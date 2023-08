Descubra as tecnologias presentes no C4 Cactus Live

Um modelo que se destaca nesse contexto é o C4 Cactus Live, um veículo que incorpora uma série de inovações tecnológicas projetadas para melhorar a experiência de condução, a segurança e o conforto dos passageiros. Dentre as inovações principais podemos destacar os que estão no texto.

Lembrando que é possível adquirir esse veículo em uma concessionária Citroen próxima de você.

Conectividade

Uma das características mais notáveis do C4 Cactus Live é a sua conectividade aprimorada. O sistema de infotainment integrado oferece uma interface intuitiva que permite ao condutor acessar informações essenciais, como navegação, entretenimento e configurações do veículo, de forma simples e conveniente.

Fora isso, a integração de smartphones por meio de tecnologias como Apple CarPlay e Android Auto proporciona uma experiência de condução mais integrada, permitindo que os ocupantes acessem suas músicas, contatos e aplicativos favoritos sem distrações desnecessárias.

Segurança

A segurança é uma prioridade indiscutível na concepção do C4, e isso é evidente nas tecnologias avançadas de assistência ao condutor presentes no veículo. O sistema de frenagem de emergência automática, por exemplo, utiliza sensores e câmeras para monitorar constantemente a estrada em busca de obstáculos e pedestres. Caso o condutor não reaja a tempo, o sistema pode automaticamente aplicar os freios, reduzindo o risco de colisões.

Outra inovação que merece destaque é o sistema de alerta de saída de faixa. Utilizando sensores de direção, esse recurso identifica quando o veículo está prestes a sair involuntariamente da faixa de rodagem e emite alertas visuais ou sonoros para avisar o condutor. Isso não apenas melhora a segurança nas estradas, mas também ajuda a prevenir a fadiga do condutor, reduzindo a probabilidade de acidentes causados por distração ou sonolência.

Conforto

O conforto dos ocupantes é, assim como no Citroen C3, uma consideração fundamental no design do C4 Cactus Live, e as tecnologias presentes no interior do veículo refletem isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sistema de controle de climatização avançado permite que os passageiros personalizem a temperatura de suas zonas individuais, garantindo um ambiente agradável para todos. Os assentos ergonômicos oferecem suporte ideal para longas viagens, enquanto os materiais de alta qualidade utilizados no interior elevam a experiência de condução a um patamar premium.

Eficiência energética

A eficiência energética também é uma característica essencial do C4 Cactus Live, e as tecnologias sob o capô não deixam a desejar nesse aspecto. Os motores são projetados para oferecer um equilíbrio entre desempenho e economia de combustível, incorporando tecnologias como injeção direta e sistemas de recuperação de energia. Além disso, o sistema start-stop desliga automaticamente o motor em situações de parada, reduzindo o consumo de combustível e as emissões.