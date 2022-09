De casa nova: Acervo apresenta seu novo espaço na W3 Norte

A ideia é celebrar os sete anos da empresa em um espaço maior, mais acessível e que proporcione um atendimento mais ágil. A marca Folio também acaba de ser incorporada ao portfólio

Seja muito bem-vindo. Entre, tire os sapatos, sinta a textura dos tapetes, escolha uma cadeira ou sente na poltrona ou no sofá ao lado. Se acomode. Pegue um brigadeiro e uma xícara de café. Ao completar sete anos de histórias e memórias, a Acervo apresenta sua nova casa, localizada na W3 Norte. A mudança faz parte de um novo momento da empresa, e também traz a chegada de uma outra marca ao portfólio da marca, a Folio. Até então localizada no último andar do Edifício Empire Center, no Setor Bancário Sul, a Acervo, dos sócios e arquitetos Thiago e Michele Turchi e Jainy Siqueira, se despediu do edifício e se prepara para colecionar outras histórias na quadra 710 norte.

A escolha do novo local, portanto, não foi algo aleatório. O trio quis unir o design a uma das avenidas mais tradicionais de Brasília e que já foi símbolo da cidade. “A mudança está no nosso DNA. A Acervo nasce de uma vontade de mudar a forma como um móvel de qualidade, com design assinado, chega às pessoas. Uma vontade de proporcionar um atendimento mais personalizado e assertivo, com foco total no cliente e em suas necessidades. Claro que enfrentamos centenas de desafios nessa jornada.

Encontramos um mercado, especialmente de fornecedores, que ainda não estava pronto para nós”, comenta Jainy. “A mudança de hoje, de espaço físico, de endereço, é uma celebração e nos ajuda a alinhar ainda mais o nosso discurso de ser diferentes, com uma espaço maior, com um acesso mais simples e com um sistema que vai nos permitir abrir as portas sem hora marcada e sem perder a agilidade”, complementa.

Dona de um acervo contemporâneo e único, recheado pelo melhor do design autoral brasileiro, com nomes como Mezas Company, Luan del Savio, Estudio Bro, Ronald Sasson, Studio Massa, entre outros, a Acervo desembarca na W3 Norte com a mesma essência e identidade da marca. Como diriam os sócios, na Acervo cabe tudo que é de verdade, cabem centenas de cores, texturas, mas também cabem mudanças e novos ares.

Foto: Divulgação

Por isso, o novo espaço físico passa a abrigar também o design moderno e minimalista da Folio. De Londrina, a empresa, que une tecnologia e criatividade, chega a Brasília associada à Acervo, agregando modernidade e fortalecendo a curadoria assertiva e personalizada da marca brasiliense. O encontro entre as empresas ocorreu no início do ano e a conexão foi imediata. “A Folio nasce com um propósito muito parecido com o nosso, que é o de atender ao público que hoje não se vê representado dentro das linhas de mobiliário mais tradicionais. A coleção toda foi pensada para ter dimensões adequadas a apartamentos e espaços reduzidos típicos dos grandes centros. São produtos modulares, tecidos e acabamentos alinhados com o estilo de vida e a estética desse público que é conectado e atento a tudo que acontece no mundo. Além de tudo, valorizam o design autoral e trazem em sua coleção novos nomes super talentosos”, detalha Thiago.

Revitalização

A chegada ao novo endereço traz consigo um desejo antigo dos donos e que vai de encontro ao movimento de ocupação e revitalização da avenida W3. A área, tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tem passado por constantes reformas, mas sobretudo, tem sido palco de movimentos culturais e artísticos que devolvem a vida ao lugar.

“Estar na W3 hoje é voltar para as nossas origens. Nascemos na W3 Norte e voltamos para ela fortalecidos, no melhor momento de nossa marca. A requalificação do espaço urbano, a insistência na vida e cidade que existe além do shopping center, a ocupação de lugares (in)desejados, sempre permeou o universo acadêmico dos três sócios que são arquitetos. Fazer parte desse movimento cultural e urbano dos que resistem e insistem nos enche de orgulho”, explica Michele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Acervo Mobília

Endereço: SHCGN 710 Bl D Loja 23 – Subsolo

Para mais informações: @acervomobilia