Cutilagem europeia cuida das cutículas sem cortes

Empresa brasileira desenvolveu protocolo com apenas três passos, que podem ser aplicados em casa

As brasileiras já foram famosas por suas unhas com cutículas removidas, mas cada vez mais pessoas estão abrindo mão dos alicates e a cutilagem europeia caiu no gosto nacional. O uso de alicates apresenta diversos riscos para a saúde, além de ser totalmente contraindicado em algumas situações, como para diabéticos, hemofílicos e pessoas em tratamento de câncer.

Médicos e esteticistas apontam alguns benefícios do não uso de alicates. São eles:

Deixa as unhas mais fortes e saudáveis;

Previne doenças infecciosas, como fungos e bactérias nas unhas, uma vez que não arranca de forma abrupta as cutículas;

Desacelera o crescimento das cutículas;

Evita lesões na pele, os populares “bifes”.

Pensando nesse público, a empresa de cosméticos Cora desenvolveu produtos que tratam as cutículas de forma segura, sem abandonar a estética. A marca lançou a linha Kinq, um protocolo com apenas três passos, muito rápidos e fácil de aplicar, podendo ser feita em casa.

“O primeiro passo leva apenas 15 segundos, com a aplicação de um emoliente expresso em gel. Essa é a principal etapa, pois é onde acontece de fato as cutículas são removidas com o uso de uma espátula. Em seguida são aplicados os produtos esfoliantes e hidratantes, respectivamente, ambos à base de karité e cravo, fazendo tanto a remoção de resíduos de pele como o reparo total nas unhas”, explica Rafael C. Basílio, CEO da Cora.

Para Rafael, a linha já é um sucesso, pois as brasileiras consideram a unha arrumada e esmaltada um elemento essencial para uma boa aparência. “Percebemos que a clientela desejava manter a cutícula bem arrumada, dentro de uma estética nacional, mas não queria mais passar pelo martírio do alicate. Assim, notamos uma necessidade e apresentamos uma solução”, ressalta.