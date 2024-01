Crescimento online pode dar espaço a hobbies e atividades físicas?

A vida atual é super atarefada, com listas de tarefas para executar diariamente, aliada a toda a tecnologia que nos absorve e nos dificulta a missão de desligar, por exemplo, atravês de hobbies, ou algum tipo de atividade física.

Será que todo o crescimento online, com todas as funcionalidades que as novas tecnologias proporcionam, ainda dá espaço para novos hobbies, ou uma reinvenção das atividades que eram no passado eram os únicos hobbies existentes?

A resposta é sim, e, na verdade, muitos hobbies e atividades físicas são benéficos para a sua saúde, conseguindo inclusive melhorar o seu humor.

Pode ter acesso a todos os hobbies apenas com um clique

Uma das razões para poder ter acesso a diversos hobbies com grande facilidade é devido à explosão das redes sociais. As redes sociais permitiram-nos conectar com pessoas de todos os lugares do mundo e conhecer o que elas fazem como forma de entretenimento e de passar o tempo.

Além disso, redes sociais específicas como o Tik Tok, ou o Instagram têm se tornado particularmente populares atravês de tendências como “DIY – Do it yourself”, cativantes ao ponto de contagiar os usuários que desta forma desejam experimentar novas atividades.

Internet permite aprender mais sobre os seus hobbies

A internet, além de permitir dar a conhecer novas formas de entretenimento, permite ainda melhorar o seu aprendizado em alguns hobbies que você já tenha. Graças à internet pode aprender novas estratégias, assistindo, por exemplo, a especialistas destas áreas em plataformas de streaming.

Isto é especialmente importante em hobbies mais específicos como alguns jogos, especialmente, os que exijam algum tipo de estratégia e habilidade mental. São vários exemplos de jogos que se enquadram aqui. Jogos de cassino, como o Blackjack online, ou o Pôquer podem ser hobbies bastante interessantes, mas requerem alguma habilidade mental e conhecimento estratégico. Assistir a grandes especialistas destes jogos em jogo, pode ajudá-lo a melhorar o seu desempenho e tornar o seu passatempo mais interessante.

Tal como acontece com jogos como o xadrez, onde antes apenas era possível jogar fisicamente e, que graças à internet passou a estar disponível em plataformas digitais. Desta forma, os amantes do xadrez terão sempre par para uma partida, mesmo que o par seja o próprio computador.

Como combater o tempo perdido a skrolar

O crescimento online pode, sem dúvida, abrir portas a novos hobbies e atividades físicas, seja atravês dos exemplos que demos anteriormente, ou pelos aplicativos especialmente desenvolvidos para atividades físicas, como o Yoga Go, o aplicativo perfeito para todos os níveis de praticantes desta modalidade, incluindo os que desejam aprender.

Estas são as vantagens do online no desenvolvimento de novas atividades e hobbies, mas, traz também algo que pode ser bastante difícil de combater – o tempo perdido a fazer skrol passando pelas redes sociais sem grande objetivo.

Caso consiga contornar este efeito de “perda de tempo”, o mundo digital abriu portas para conseguir aprender novos hobbies, melhorar os que já tem e, inclusive, ter sempre alguém disponível para partilhar estes passatempos consigo pelo mundo fora.