Cresce o mercado de cosméticos com terpenos de cannabis

O Dispensário, localizado na 102 Norte, traz itens da Terps Brasil, uma marca de cosméticos naturais com aromaterapia canábica

O mercado de cosméticos com terpenos de cannabis está experimentando um crescimento notável, à medida que os consumidores buscam produtos de beleza que unem a potência da natureza com os benefícios da cannabis. O uso de terpenos extraídos da cannabis em produtos de cuidados pessoais está se tornando uma tendência de beleza que não mostra sinais de desaceleração.

Os terpenos são os compostos aromáticos que dão à cannabis seus diversos aromas e sabores. Além disso, eles têm sido reconhecidos por suas propriedades aromaterapêuticas e potenciais benefícios para a saúde. Quando incorporados em produtos de beleza, os terpenos de cannabis oferecem uma série de vantagens, como explica Juliana Guimarães, co-fundadora do ODispensário – primeiro espaço físico de acolhimento, compartilhamento de informações e comercialização de produtos lícitos do mercado canábico brasileiro, localizado na 102 Norte:

Aromaterapia Relaxante: Os terpenos de cannabis, como o mirceno e o limoneno, proporcionam fragrâncias calmantes que ajudam a aliviar o estresse e promovem a sensação de relaxamento. A aromaterapia com terpenos está se tornando uma maneira natural e eficaz de cuidar da mente e do corpo.

Propriedades Antioxidantes: Alguns terpenos de cannabis têm propriedades antioxidantes que podem proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres, auxiliando na redução do envelhecimento prematuro.

Anti-inflamatórios Naturais: Terpenos como o beta-cariofileno têm propriedades anti-inflamatórias que acalmam a pele irritada, ajudando a reduzir a vermelhidão e inflamações cutâneas.

Hidratação e Nutrição: Terpenos de cannabis podem oferecer hidratação profunda à pele, mantendo-a macia, suave e saudável.

Terps Brasil disponível no O Dispensário

O Dispensário também traz itens da Terps Brasil, uma marca de cosméticos naturais com aromaterapia canábica. O selo é reconhecido por sua excelência em produtos formulados com ingredientes naturais e livres de substâncias nocivas, proporcionando uma experiência única de beleza e cuidados pessoais por meio da aromaterapia com terpenos inspirados nas genéticas da cannabis.

Os produtos são diversos e estão em forma de tônico e sérum facial, lipbalm, velas, entre outros.

“Os produtos terpenados com cannabis representam uma revolução na indústria de beleza e bem-estar. Eles combinam o poder da natureza com os benefícios da cannabis, proporcionando uma experiência única de cuidados pessoais que eleva a nossa rotina de beleza a um novo patamar”, explica Fernando Santiago, também co-proprietário do O Dispensário.

Serviço

ODispensário

Endereço: CLN 102 Bloco C Loja 30

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 19h

Contato: @odispensar.io / (61) 99611-4100