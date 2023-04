Conheça a profissão de cerimonialista de velório: quem são e o que fazem?

A profissão de cerimonialista de velório tem ganhado destaque nos últimos anos. Esse profissional é responsável por planejar e organizar a cerimônia fúnebre, garantindo que tudo ocorra de forma respeitosa e adequada. O cerimonialista de velório também é responsável por celebrar a vida do falecido, com um discurso emocionante e sensível.

Para se tornar um cerimonialista de velório, é necessário ter habilidades em comunicação, administração, relações públicas e gastronomia. Além disso, é importante ter sensibilidade para lidar com questões familiares e litígios relacionados à herança.

O cerimonialista de velório também pode atuar como mestre de cerimônia em casamentos, formaturas, inaugurações e outros eventos.

Os cerimonialistas de velório podem trabalhar como autônomos ou serem contratados por empresas que oferecem serviços de festas e eventos. O preço do serviço pode variar de acordo com a causa da morte, o caráter religioso da cerimônia, o número de convidados e outros fatores. Para se destacar na profissão, é recomendável fazer cursos técnicos e de especialização, além de buscar constantemente atualização e aprimoramento.

Como se tornar um cerimonialista de velório?

Para se tornar um cerimonialista de velório, é necessário ter sensibilidade, empatia e habilidades de comunicação. Além disso, existem cursos técnicos e online disponíveis para quem deseja se especializar nessa área.

Cursos técnicos

Os cursos técnicos são uma opção para quem deseja se profissionalizar como cerimonialista de velório. Esses cursos geralmente têm duração de alguns meses e abordam temas como:

Protocolo de velórios

Atendimento aos familiares

Organização de cerimônias fúnebres

Comunicação com os participantes do velório

Algumas instituições que oferecem cursos técnicos na área de cerimonial de velório são:

Instituição Curso SENAC Técnico em Cerimonial e Protocolo ABECV Curso de Cerimonial de Velório Instituto Brasileiro de Ciências Mortuárias Curso de Cerimonial de Velório

Curso online

Outra opção para quem deseja se especializar como cerimonialista de velório é fazer um curso online. Esses cursos têm a vantagem de serem mais flexíveis, permitindo que o aluno estude no seu próprio ritmo e horário.

Alguns cursos online na área de cerimonial de velório são:

Curso de Cerimonial de Velório da ABECV

Curso de Cerimonial de Velório da Funerária São Francisco

Curso de Cerimonial de Velório da Escola Funerária de São Paulo

Independentemente da opção escolhida, é importante que o futuro cerimonialista de velório esteja preparado para lidar com situações delicadas e emocionais. O profissional deve ser capaz de oferecer conforto e apoio aos familiares do falecido, ao mesmo tempo em que coordena a cerimônia de forma respeitosa e solene.

