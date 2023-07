Dividir um apartamento ou um quarto com outras pessoas pode ser uma experiência enriquecedora, mas também desafiadora. Além de ser amigos e desfrutar do cassino ao vivo, a convivência com roommates requer adaptação, respeito e comunicação, além de alguns acordos e regras para evitar conflitos e garantir o bem-estar de todos.

Neste artigo, vamos dar algumas dicas de como ter uma boa convivência com seus roommates, abordando os seguintes aspectos: respeito mútuo, ordem e limpeza, limites, ruídos, visitas e animais de estimação. Confira!

Respeito mútuo

O respeito é a base de qualquer relação saudável, e com os roommates não é diferente. Respeitar o outro significa reconhecer suas diferenças, suas necessidades, seus sentimentos e seus direitos. Também significa tratar o outro como você gostaria de ser tratado.

Algumas formas de demonstrar respeito pelos seus roommates são:

· Ser cordial e educado no dia a dia, cumprimentando, agradecendo e pedindo desculpas quando necessário.

· Ser honesto e transparente nas suas atitudes e nas suas contas, evitando mentiras, fofocas e fraudes.

· Ser flexível e compreensivo diante das situações que possam surgir, buscando soluções pacíficas e justas para os problemas.

· Ser solidário e colaborativo com as demandas e as dificuldades dos seus roommates, oferecendo ajuda e apoio quando possível.

Ordem e limpeza

Um dos principais motivos de desentendimento entre roommates é a falta de ordem e limpeza nos ambientes compartilhados. Ninguém gosta de viver em um lugar sujo, bagunçado ou cheio de coisas alheias. Por isso, é fundamental manter os espaços comuns organizados e higienizados.

Algumas dicas para isso são:

· Estabelecer uma rotina de limpeza semanal ou quinzenal, dividindo as tarefas entre os roommates de forma equitativa e alternada.

· Guardar os seus pertences nos seus respectivos lugares após o uso, evitando deixá-los espalhados pela casa.

· Lavar a louça que você usar, ou pelo menos deixá-la de molho na pia até lavá-la.

· Não acumular lixo ou objetos inúteis na casa, descartando-os adequadamente.

Limites

Outro aspecto importante para uma boa convivência com os roommates é respeitar os limites de cada um. Cada pessoa tem seu próprio espaço, seu próprio tempo e sua própria privacidade, que devem ser preservados e valorizados.

Algumas formas de respeitar os limites dos seus roommates são:

Não entrar no quarto do outro sem ser convidado ou sem bater na porta. Não mexer nas coisas do outro sem pedir permissão ou sem devolvê-las no mesmo estado. Não usar o banheiro do outro sem necessidade ou sem avisar. Não impor suas opiniões, crenças ou hábitos ao outro, aceitando as diferenças.

Barulho

O excesso de ruído pode ser muito incômodo e prejudicial para a convivência com os roommates. O barulho pode atrapalhar o sono, o estudo, o trabalho ou o descanso dos outros moradores, gerando estresse e irritação.

Algumas dicas para evitar ou reduzir os ruídos são:

Usar fones de ouvido para ouvir música, assistir TV ou jogar videogame. Falar em um tom moderado, especialmente à noite ou pela manhã. Evitar fazer festas ou receber visitas barulhentas com frequência ou sem avisar os roommates. Respeitar o horário de silêncio estabelecido pelo condomínio ou pela vizinhança.

Visitas

Receber visitas em casa pode ser muito prazeroso e divertido, mas também pode gerar desconforto e inconveniência para os roommates. Por isso, é importante ter bom senso e cuidado na hora de convidar alguém para o seu lar.

Algumas dicas para isso são:

Avisar os seus roommates com antecedência sobre a visita, informando quem é, quando chega e quando sai. Não receber visitas com muita frequência ou por muito tempo, para não sobrecarregar os espaços e os recursos da casa. Não deixar a visita sozinha na casa ou nos ambientes compartilhados, acompanhando-a sempre. Pedir à visita que respeite as regras e os costumes da casa, assim como os seus roommates.

Animais de estimação

Ter um animal de estimação em casa pode ser uma fonte de alegria e companhia, mas também pode ser um motivo de conflito com os roommates. Nem todo mundo gosta ou se adapta aos bichinhos, que podem causar alergias, sujeira, barulho ou danos.

Algumas dicas para ter um animal de estimação em casa são:

1. Conversar com os seus roommates antes de adotar ou levar um animal para a casa, verificando se eles concordam e se não têm problemas de saúde ou de convivência com ele.

2. Cuidar bem do seu animal, alimentando-o, vacinando-o, vermifugando-o e levando-o ao veterinário regularmente.

3. Manter o seu animal limpo e higienizado, assim como o seu espaço e os seus objetos.

4. Educar o seu animal, ensinando-o a obedecer, a não fazer barulho excessivo e a não estragar as coisas.

Comida

A comida é outro tema que pode gerar discussões entre os roommates. Cada um tem seus gostos, suas preferências e suas restrições alimentares, que devem ser respeitadas e consideradas. Além disso, a comida envolve gastos e responsabilidades que devem ser compartilhados de forma justa.

Algumas dicas para lidar com a comida são:

Combinar com os seus roommates se vocês vão comprar e cozinhar juntos ou separadamente, definindo um orçamento e uma divisão dos custos. Respeitar as escolhas alimentares dos seus roommates, seja por questões de saúde, religião ou ética. Não comer ou usar a comida do outro sem pedir permissão ou sem repor depois. Limpar a cozinha e os utensílios depois de preparar ou consumir a comida.

Segurança

A segurança é um aspecto essencial para uma boa convivência com os roommates. Ninguém quer se sentir inseguro ou ameaçado na sua própria casa. Por isso, é importante tomar algumas precauções e cuidados para evitar riscos e perigos.

Algumas dicas para garantir a segurança são:

Fechar bem as portas e as janelas ao sair ou ao dormir, evitando deixar brechas para invasores. Não dar cópias das chaves da casa para estranhos ou pessoas não autorizadas pelos roommates. Não deixar objetos de valor ou documentos à vista ou em locais de fácil acesso. Ter um kit de primeiros socorros e um extintor de incêndio na casa, bem como saber como usá-los em caso de emergência.

Ter uma boa convivência com os seus roommates pode ser uma experiência muito positiva e enriquecedora, que pode gerar amizades duradouras e aprendizados valiosos. Para isso, basta seguir algumas dicas simples, mas eficazes, que envolvem respeito mútuo, ordem e limpeza, limites, ruídos, visitas, animais de estimação, comida e segurança. Assim, você poderá aproveitar ao máximo a sua moradia compartilhada.