A presença na internet é basicamente uma prerrogativa para aquelas pessoas que trabalham com seu próprio negócio. Criar um site com conteúdos que promovam a educação e ao mesmo tempo tirem dúvidas é uma das melhores estratégias que os empreendedores podem adotar para que possam ser encontrados pelos clientes. Contudo, uma dúvida ainda permanece: como fazer minha empresa aparecer no Google?

O Google Meu Negócio e outras ferramentas são essenciais para o sucesso de qualquer empresa. Para se ter uma ideia, de cada 10 clientes, 8 utilizam o Google em busca de informações sobre uma empresa, enquanto 95% de todos os usuários utilizam a internet para realizar uma comparação com os concorrentes na hora de decidir pela compra. Sendo assim, assim como fazer minha empresa aparecer no Google é essencial.

Desse modo, se você ainda não criou a sua conta na plataforma do Google Meu Negócio e não pensou nas melhores estratégias para aumentar a visibilidade da sua empresa na internet, saiba que está perdendo tempo. No texto a seguir, iremos falar mais sobre como fazer minha empresa aparecer no Google, portanto, para tirar todas as suas dúvidas, continue acompanhando o texto.

O que é a ferramenta Google Meu Negócio?

Podemos definir o Google Meu Negócio como sendo uma plataforma disponibilizada pelo Google, voltada aos empreendedores, de modo que eles possam divulgar a sua empresa de forma totalmente gratuita, fazendo com que ela seja exibida nos resultados orgânicos das pesquisas, assim como na ferramenta Google Maps.

O Google Meu Negócio possibilita uma interação direta entre os clientes e a empresa, assim como oferece aos empreendedores a opção de disponibilizar informações importantes aos internautas, como é o caso:

O endereço da empresa, com base na localização dos usuários;

O telefone para contato;

O horário de funcionamento, bem como os horários de pico, onde há maior movimentação de pessoas na empresa;

Notas sobre os produtos e serviços oferecidos;

Espaço para perguntas e respostas;

Eventos que estão marcados para acontecer.

Essa ferramenta foi criada no ano de 2014, no intuito de unificar todas as funcionalidades presentes nas páginas de empresas do Google e no Google Places. Com isso, os usuários teriam muito mais praticidade e comodidade na hora de fazer buscas sobre empresas e comércios presentes na sua região.

Quais os benefícios de utilizar o Google Meu Negócio?

Se você faz parte do grupo de pessoas que quer descobrir a resposta para a pergunta: “como fazer minha empresa aparecer no Google?”, é bastante provável que também já tenha se questionado acerca dos possíveis benefícios de utilizar a ferramenta Google Meu Negócio. Se este for o caso, separamos alguns que podem ajudar a tirar as suas dúvidas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Taxa de cliques maior

Empresas que estão presentes no Google Maps através da plataforma Google Meu Negócio costumam receber muito mais cliques do que aquelas que não estão. Essa taxa chega a ser 35% maior, o que aumenta os resultados da sua empresa de forma considerável, tornando-se desnecessário investir um montante elevado em anúncios pagos.

Ao invés disso, você pode aproveitar para aprender como funciona o Google Ads e associar o tráfego pago ao Google Meu Negócio. Isso fará com que seja possível alcançar resultados ainda melhores.

Confiabilidade

As empresas que possuem selo de verificação no Google Meu Negócio tendem a ser consideradas confiáveis pelos usuários. O próprio Google é responsável por confirmar essa afirmação. Sendo assim, ao ter a sua empresa cadastrada na plataforma, bem como possuir um selo de verificação, isso passará uma imagem de ser uma empresa séria e confiável para os clientes.

Mensuração dos resultados

Outro ponto a ser destacado é que essa ferramenta possibilita aos usuários cadastrados a possibilidade de mensurar todos os resultados obtidos em determinado período. Sendo assim, você pode acessar algumas informações como a quantidade de clientes que pesquisaram pela sua empresa, assim como a sua localização; a quantidade de ligações para o número cadastrado; os cliques obtidos; entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Facilidade de ser encontrado

A facilidade de ser encontrado é talvez um dos melhores benefícios de ter a sua empresa cadastrada na plataforma do Google Meu Negócio. Isso porque ela promove uma aproximação com o cliente, de modo que seja possível criar uma interação mais simples e prática, aumentando as chances de fidelização.

Como cadastrar minha empresa no Google Meu Negócio?

A resposta para a pergunta: “como fazer minha empresa aparecer no Google?” está logo adiante. Isso porque, se você leu o texto até aqui, já conhece os principais benefícios de tê-la cadastrada na plataforma. Nesse caso, o próximo passo é descobrir como realizar esse cadastro:

Inicialmente, você precisa acessar a página do Google Meu Negócio e selecionar a opção “comece agora”. Em seguida, o próximo passo é fazer login na sua conta utilizando o seu Gmail;

Ao fazer isso, você será direcionado para uma página contendo um mapa, onde é necessário indicar o endereço que está localizado o seu negócio, assim como fazer o preenchimento de algumas informações importantes solicitadas através de um formulário. No formulário, você irá preencher com o nome do seu negócio, telefone para contato, o site, a categoria em que está encaixado, entre outros;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, é necessário autorizar o Google para fazer o gerenciamento da empresa através da plataforma. Nesse caso, será feito um check-in com todas as informações que foram preenchidas no formulário. Ao confirmar essas informações e autorizar, você passa para o último passo;

O último passo consiste em adicionar alguns complementos acerca da sua empresa. Com isso, o Google irá enviar um código de verificação, através de uma carta, no endereço indicado no cadastro. Esse código será enviado através dos Correios, e, ao chegar, você deve utilizar para confirmar todas as informações. Com isso, o seu cadastro estará realizado e a sua empresa presente no Google Meu Negócio.

Viu como é fácil realizar o procedimento de cadastro da sua empresa no Google Meu Negócio? Sendo assim, se esse texto foi útil para você, aproveite e deixe o seu like, assim como compartilhe com seus amigos empreendedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE