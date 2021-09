Como explorar os 5 sentidos na cama

Você sabe como mexer com os 5 sentidos do seu parceiro (a)?

Estas dicas podem tornar o momento inesquecível.

1 – Visão

Há diversas formas de explorar este sentido que é tão importante na hora h.

Uma delas é investir num look diferente. Pode ser uma lingerie provocante.

Ou talvez até uma fantasia sexual. Muitas pessoas gostam desta dica. Apesar de que, por incrível que pareça também há pessoas que não consigam se soltar o suficiente para aproveitar o máximo da brincadeira.

As cenas picantes podem ajudar demais a aumentar o prazer, e a lubrificação íntima.

2 – Audição

Os sons do sexo, do beijo ou até mesmo da penetração… Todos eles são capazes de mexer demais com este sentido.

Mas você já parou para pensar no quanto a música também pode ser uma ótima maneira de estimular num momento íntimo?

Ouvir música num momento de intimidade com seu parceiro (a) pode funcionar muito bem, tanto para estimular prazer, como para descontrair.

3 – Tato

Este pode ser o tato mais explorado e mais valorizado na hora h…

Beijos, toques e claro… A penetração! Todos são essenciais nesse momento e fazem o papel de explorar o prazer sexual em todas as partes do corpo.

4 – Paladar

Ao contrário do tato, o paladar talvez seja um dos sentidos menos explorados no momento de intimidade a dois.

Mas há algumas formas de explorar ele também. Pode ser um jantar romântico a dois, que vá esquentar o clima para o que vem a seguir.

Uma bebida ou um prato afrodisíaco com certeza irão despertar o prazer mais rapidamente.

5 – Olfato

Um perfume sexy com certeza irá estimular a outra pessoa.

Usar velas aromáticas ou aromatizadores de ambiente também são ótimas maneiras de explorar o olfato.

