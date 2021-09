Comece a Usar o Snaptube e Nunca mais Baixe Arquivos Ruins

Você provavelmente já se deparou com o problema de precisar baixar vídeo do Instagram que havia esquecido de salvar anteriormente. Ou gostou tanto de um vídeo do Facebook que queria salvar para enviar pelo Whatsapp para seus amigos. Uma hora ou outra acabamos precisando baixar vídeos e músicas em nosso celular, seja para nos distrair ou para não perder aquele vídeo que seus amigos postaram da viagem, mas vivem esquecendo de te enviar.

Para baixar arquivos de qualidade e de forma gratuita, separamos um aplicativo que tem se tornado cada vez mais querido por muitos no Brasil: o Snaptube. Esse aplicativo para Android é ótimo para quem precisa baixar MP4 ou converter vídeo em MP3. Sua interface é bem intuitiva de usar e o download prático, principalmente ao usar o browser embutido na barra de busca. O Snaptube é conveniente para todos.

Através do Snaptube, você baixar arquivos de diversas plataformas, escolha entre mais de 50, incluindo TikTok, Instagram, Facebook e, é claro, do Youtube. Você não será limitado a uma rede social, tendo acesso através das próprias abas do aplicativo às diferentes plataformas. Não é preciso cadastro, mas se quiser, pode fazer login na sua conta da rede social para ter acesso a todos seus vídeos postados, ou aos do seu influencer favorito.

Também é possível baixar video do Instagram MP3, assim, você garante aquele cover que postaram no Instagram, sem precisar baixar o vídeo junto, apenas o áudio. Entretanto, quem adora ter o vídeo completo salvo no celular, o Snaptube também baixa MP4 e você pode selecionar a resolução do arquivo. Baixe filmes inteiros em alta qualidade, não há limite de número de downloads ou do tamanho do arquivo. Você pode escolher entre baixar um vídeo em 360p até 4K HD dependendo do que deseja. E você decide a qualidade antes do download começar.

Um dos pontos mais interessantes do Snaptube é o fato dele não baixar arquivos com marca d’água, assim, você tem o download do jeitinho que ele está postado, qualidade e visibilidade garantidas. Para facilitar nossa vida, o Snaptube ainda tem download em lote e opção para criar e gerenciar sua própria lista de reprodução. Super prático, não?

Quer saber de mais vantagens do Snaptube?

O aplicativo ainda tem modo noturno para ajudar na sua utilização em locais escuros e modo de visualização sequencial e flutuante. Dessa forma, você pode assistir seus vídeos pelo Snaptube em tela minimizada ao mesmo tempo em que joga no seu celular, manda uma mensagem ou faz qualquer outra coisa. Você pode baixar listas de reprodução e canais inteiros do Youtube. Ainda tem forma de compartilhar vídeos com seus amigos dentro do Snaptube.

O aplicativo é confiável e você pode usar sem se preocupar com a sua segurança.

Viu como o Snaptube é cheio de vantagens que você pode aproveitar? Tudo sem pagar nada e você não vai terminar com arquivos de péssima qualidade depois de ter o trabalho de fazer o processo de download todo. Esqueça arquivos em baixa resolução e com marca d’água.Confira por si mesmo e comece hoje a usar o Snaptube.