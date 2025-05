Colégio Everest de Brasília muda de nome e segue com proposta católica e bilíngue

O Colégio Everest de Brasília anunciou uma nova fase em sua jornada educacional. Após anos de trajetória como parte da Rede Semper Altius, a escola passa a seguir de maneira independente, mantendo viva a essência que sempre a distinguiu: uma formação acadêmica de alta qualidade, fundamentada em princípios cristãos, com uma proposta bilíngue e uma visão internacional.

Desde sua criação, em 2013, o Colégio se consolidou como uma instituição católica comprometida com a formação de indivíduos éticos, íntegros e conscientes de seu papel na sociedade. Com uma proposta pedagógica sólida, tornou-se referência na capital federal pela excelência no ensino e pela atenção ao desenvolvimento integral dos alunos.

“Crescemos sob o nome de uma montanha. Everest representou muito mais do que uma identidade — foi símbolo de superação, empenho constante e busca pelo melhor, tanto no conhecimento quanto nos valores”, comenta Tainah Nóbrega, diretora de Admissão, Comunicação e Marketing. “Mas a verdadeira meta está além do cume: nosso olhar está voltado para o céu”, completa.

Sob a direção de Tainah e do presidente Bruno Nóbrega, a escola se prepara para deixar o nome Everest. A mudança significa amadurecimento para o colégio. A missão permanece inalterada, bem como os princípios que sustentam o projeto pedagógico. O novo nome refletirá, de maneira ainda mais profunda, a identidade e os ideais que sempre nortearam a instituição.

Essa transformação acontece em um momento de expansão significativa. Apenas em 2025, mais de 300 novos estudantes se juntaram às unidades Kinder, High e Asa Norte. “A educação é dinâmica e precisa se reinventar constantemente para acompanhar as mudanças do mundo”, ressalta Tainah.

Ela destaca que a escola continua comprometida com a singularidade de cada estudante. “Nem todos nasceram para escalar o Everest. Cada criança traz em si uma montanha única. Nosso papel é acompanhá-las em sua jornada pessoal, com respeito, cuidado e propósito”, afirma.

A nova identidade da escola é a expressão visível de um compromisso duradouro: oferecer uma formação completa, que integra fé e razão, tradição e inovação. A essência permanece intacta — a instituição segue católica, exigente, acolhedora e comprometida com o crescimento acadêmico, humano e espiritual de seus alunos.

Todo o processo de transição tem sido conduzido com transparência e diálogo. Famílias foram convidadas para encontros nas unidades do Lago Sul e Asa Norte, nos quais a direção compartilhou os motivos da mudança e reforçou o vínculo com a proposta pedagógica.

“Reconhecemos a força do nome que nos acompanhou até aqui, mas sabemos que o verdadeiro alicerce da nossa escola são as pessoas: alunos, famílias, educadores, colaboradores e a fé que nos une. Não encerramos uma etapa — damos início a um novo ciclo, mais alinhado com quem somos”, afirma Tainah.

A base do projeto segue sólida: evangelização ativa em todas as fases da formação, ensino de excelência com foco no pensamento crítico e no protagonismo estudantil, atendimento individualizado que valoriza a singularidade de cada aluno e certificações internacionais, agora reforçadas por novas parcerias estratégicas.

“Estamos aperfeiçoando nossos materiais pedagógicos, investindo na capacitação docente, fortalecendo vínculos com instituições internacionais e ouvindo ainda mais as famílias que caminham conosco”, explica.

Em breve, será revelado o novo nome da escola — uma marca que nasce do propósito, respeita a trajetória construída e projeta novos horizontes. Até lá, a escola segue unida, educando com amor, inovando com responsabilidade e crescendo com fé.

“A New Chapter já começou. E ele será escrito por todos nós.”