Brasília recebe evento especial sobre casamentos

O evento promete reunir tudo que engloba o universo dos casamentos em um só lugar. Este ano, o tema escolhido é “Natureza em Festa”

Está chegando o grande dia! O Arena Noivas vem para inspirar e promover experiências. Será um evento inesquecível, entre os dias 2 e 3 de junho, das 17h às 22h, no Opera Hall, à beira do Lago Paranoá.

O Arena Noivas é um evento idealizado e realizado pelo Instituto Conecta Brasil, com o apoio das empresas Rose Bueno Móveis e Say Yes Decor. Tem como objetivo criar um espaço gratuito e acolhedor para que empresas do mercado de casamentos possam expor seus produtos e serviços de forma criativa e interativa.

Em uma área de 5.000 m², serão montados 22 cenários incríveis com mais de 200 empresas especialistas em realizar sonhos. Empresas prontas para apresentar desfiles de noivas e noivos, músicas para cerimônia, degustação de buffets e bebidas, produção fotográfica e audiovisual, vestidos, cabelo e maquiagem, hospedagens, decoração, palestras, shows e muito mais!

No Arena Noivas, ambientes imersivos serão o foco e a descoberta, apresentando diferentes temáticas para seu casamento, desde o estilo Clássico, até o Boho Chic e Rústico. Tudo isso em um formato exclusivo, para que você possa vivenciar uma experiência real de um casamento nos mais variados estilos.

Que tal embarcar nessa experiência com a gente? Vem!

O espaço ficará aberto ao público das 17h às 22h. Para retirar o ingresso gratuito é só acessar nosso site: www.arenanoivas.com.br e fazer o cadastro para o dia de preferência.

E para apoiar o retorno das equipes de backstage, montadores e garçons – os segmentos mais afetados do setor de eventos, doações de alimentos não perecíveis serão recebidas na entrada do local do evento.

Serviço:

Arena Noivas – Natureza em Festa 2022

Data: 2 e 3 de junho

Horário: 17h às 22h

Local: Opera Hall SHTN Trecho 2 – Asa Norte

Site: www.arenanoivas.com.br

Instagram: www.instagram.com/arenanoivas