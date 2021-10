Casais eternizam momentos especiais na segunda edição do Trust, gastronomia intimista

Na beira do lago e com cabanas exclusivas, o local foi a escolha para muitos casais celebrarem o momento a dois

Durante a temporada de 2021 o restaurante Trust, que inovou o setor gastronômico do país, entregou nesta edição um ambiente romântico e seguro. Além do menu de alta gastronomia, as cabanas exclusivas com iluminação intimista e vista para um dos cartões postais da cidade, o Lago Paranoá, se tornou o local ideal para a celebração de datas importantes.

Laura Braz e Jeferson Azevedo viveram esse momento. Desde que o restaurante Trust lançou a segunda edição, Laura sonhou com o pedido de casamento sendo feito nas cabanas iluminadas pelo céu de Brasília. O noivo Jeferson Azevedo entendeu o recado. Juntos há cinco anos, Laura afirma que essa foi a melhor escolha. “O que mais me chamou atenção foi a organização do ambiente, ele traz conforto para o casal e com certeza as cabaninhas são o charme do local. A escolha do restaurante para fazer o pedido foi primordial para ser inesquecível”.

Fernando Lana também surpreendeu a esposa Jéssica Neiva. Para celebrar os dois anos de casados, a cabana do casal foi personalizada com as mesmas flores que decoraram a cerimônia de casamento. “O meu esposo combinou tudo com a equipe do Trust e com a cerimonialista. Eu me surpreendi. Foi algo bem emocionante”, lembra Jéssica.

Fernando Lana e Jéssica Neiva. Foto: Divulgação

Para Ygor Brito, sócio do empreendimento, é gratificante fazer parte dessas celebrações. “Nós criamos o Trust durante a pandemia, e garantir a segurança dos nossos clientes foi o principal objetivo. Mas queríamos ir além, a ideia era que o nosso cliente também encontrasse um ambiente bonito, intimista e com boa gastronomia. É uma alegria poder ver que essa experiência única que o Trust oferece se tornou especial na vida de tantos casais”.

Decoração especial da cabana. Foto: Divulgação

Decoração especial da cabana. Foto: Divulgação

Decoração especial da cabana. Foto: Divulgação

O restaurante também foi palco para um momento singular na vida do empresário. Pais de primeira viagem, ele e a esposa Nayara Villar reuniram no Trust amigos e familiares para revelar o sexo do bebê que estão esperando. A decoração levou as cores roxa – para menino – e verde – para menina – colorindo o espaço Stella. Nayara explica que para manter a segurança, cada grupo de convidados escolheu uma cabana para acompanhar a revelação. “Antes do chá de revelação a gente contou para poucas pessoas da gravidez, então lá seria o local ideal para reunir todas as pessoas, pensando em um lugar arejado e bonito. E eu adoro natureza”.

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

Ygor Brito e Nayara Villar. Foto: Raylson Ribeiro

No momento da revelação, os convidados receberam bastões de fumaça que coloriram o céu de roxo. As lembrancinhas, biscoitos personalizados na cor, foram entregues pela Dom Casero. Para acompanhar um pouco mais desse dia, o Trust postou na página do instagram um vídeo com os melhores momentos desse dia incrível.

O encerramento desta edição do Trust vai até o dia 31 de outubro. A equipe desenvolveu novos pratos, promoções e sorteios para os clientes. As reservas podem ser feitas por meio do site para 2 ou até 6 pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Segunda Edição do Trust, Gastronomia Intimista.

Funcionamento: todos os dias, das 18h30 às 0h.

Reservas: https://www.bilheteriadigital.com/trust

Local: Centro de Convenções Israel Pinheiro (ao lado da Ermida Dom Bosco).