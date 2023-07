Brinquedos da Marvel: 10 melhores opções para presentear

Quer conhecer os principais brinquedos da Marvel para presentear a criançada? Saiba que existem muitas opções, para todas as idades e gostos. Inclusive, há itens que podem ajudar muito no desenvolvimento infantil.

A Marvel Entertainment é conhecida mundialmente pela ampla variedade de mídias, como Os Vingadores, X-Men, Eternos, Guardiões da Galáxia, e muitos outros. Todas essas franquias possuem muitos personagens que conquistam milhares de fãs.

Entre os mais famosos, os super-heróis Capitão América, Homem de Ferro e Homem-Aranha, ganharam os corações de pessoas de todas as idades por gerações, pela suas histórias e aventuras incríveis, cheias de batalhas emocionantes para salvar o mundo. Mas, também há espaço para os antagonistas, como o Thanos.

E por esse motivo, você precisa conferir a seleção especial de brinquedos do universo da Marvel para presentear, com diversas opções, como bonecos articulados, jogos diversos, veículos de brinquedo, e muito mais.

Por isso, fizemos uma lista com as melhores alternativas para você conhecer. Veja:

1. Bonecos articulados dos super-heróis da Marvel

Ao pensar em brinquedos da Marvel, muito provavelmente virá à cabeça os bonecos articulados, já que são sucessos entre as crianças. Afinal, são perfeitos para os baixinhos brincar com seus personagens preferidos e se aventurar para salvar o mundo.

Há modelos de diversos tamanhos e personagens, sendo os mais populares entre os pequenos, o Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Thor.

Muitos deles possuem uma fiel semelhança à imagem dos heróis, ajudando a criança a mergulhar ludicamente em brincadeiras e explorar a imaginação. Além disso, podem também ser usados para decorar as prateleiras do quarto da criança.

2. Veículos de brinquedo

Para os amantes de velocidade, temos os diversos tipos de veículos da Marvel, sendo o carrinho de controle remoto o favorito dos baixinhos. Mas também há opções de carrinhos de empurrar e carrinhos de fricção.

Além de carro, há modelos de super motos e até mesmo naves espaciais. É só escolher o personagem preferido da criança e o modelo do veículo. Na dúvida, os carrinhos de brinquedo do Homem-Aranha são uma aposta certeira.

3. LEGO da Marvel

Quem é fã de LEGO também vai encontrar opções incríveis em parceria com a Marvel. Como o LEGO da linha Super Heroes: Spider-Man Vs. Mysterio’s Drone Attack e LEGO da linha The Infinity Saga: Capitão América Vs Hydra.

Essa opção pode agradar crianças e adultos, já que pode ser uma opção para brincar ou para colecionar. Só se atente que, se for presentear uma criança, confira a recomendação da faixa-etária para escolher um item adequado e garantir segurança.

4. Quebra-cabeças

Para quem busca diversão com uma dose de aprendizado, o quebra-cabeça é a opção ideal. Esse jogo estimula o raciocínio lógico e a concentração, além de entreter por um bom tempo.

Há opções com diversas franquias da Marvel, sendo recomendado se atentar à faixa-etária, para optar pelo modelo mais adequado, principalmente para as crianças. Entre os mais buscados, estão o quebra-cabeça do Homem-Aranha, assim como o modelo dos Vingadores.

5. Jogo da memória

Outro brinquedo da Marvel que pode ajudar no desenvolvimento infantil, afinal, pode incentivar o aprimoramento da memória e das funções cognitivas. O jogo da memória é uma das opções mais queridas por crianças, por desafiá-las a encontrar o máximo de pares idênticos das peças para vencer a partida.

Conforme a quantidade de peças, a dificuldade do jogo é conferida, então busque encontrar o modelo indicado para a faixa-etária do presenteado, para assim oferecer uma opção que auxilie no seu desenvolvimento adequadamente.

Para começar, aposte nos jogos da memória dos Vingadores, da Marvel, e após opte por jogos com personagens específicos, como o Homem-Aranha.

6. Bicicleta infantil

Se o seu intuito é incentivar a prática de esportes, a bicicleta infantil pode ser a alternativa ideal para presentear, principalmente se conter a temática de super-heróis. Há opções para meninos e meninas de diferentes idades, sendo recomendado comprar a bike de acordo com a altura da criança relacionando-a com o tamanho do aro.

Há desde bicicletas de rodinhas, até opções com acessórios, como suporte para garrafas, entre outros. Descubra qual herói é o preferido e acerte no presente.

7. Fantasia infantil

Os pequenos adoram brincar de maneira lúdica, e nada melhor que fantasias para estimular ainda mais o engajamento de criação de histórias, explorando a imaginação e criatividade.

E não se preocupe, há opções para todas as idades e tamanhos. Os mais buscados são o Hulk, Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Formiga e muito mais.

8. Acessórios dos personagens

Também, não se esqueça dos acessórios, e assim ajudar a fomentar brincadeiras ainda mais divertidas. Vão variar de acordo com o personagem, e podem contemplar máscaras, escudos, armaduras e muito mais.

Na lista dos mais queridos, estão o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, o Talismã Olho de Agamotto do Doutor Estranho, as garras de Wolverine, punhos do Hulk, manopla do Homem de Ferro e do Thanos, entre muitos outros.

9. Lança-Dardos

Para quem adora brincar com lança-dardos e é fã do universo Marvel, essa opção vai conquistar o coração e divertir muito. Dentre as opções, o Lança-Dardos da Marvel Monster Hunters, baseados nos personagens do Homem de Ferro e Capitão América, por exemplo.

Então, se busca um brinquedo para trabalhar a mira, esse item é um dos mais recomendados.

10. Tira Varetas

Outro jogo que não pode ficar de fora é o Tira Varetas. Com a temática dos Vingadores, os jogadores são desafiados a tirar as varetas, com o objetivo de deixar cair o mínimo de bolinhas no reservatório do seu super-herói preferido.

Ideal para estimular o raciocínio cognitivo, concentração e equilíbrio.

E aí, gostou da lista com os brinquedos da Marvel? São muitos produtos para presentear os fãs que amam esse universo. Nos conte qual das opções mais te chamou a atenção. Aproveite e compartilhe esse artigo com seus amigos!