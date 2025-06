Trabalhar de casa com mais conforto: 7 itens que transformam o home office

Com o crescimento do home office, adaptar o espaço de trabalho dentro de casa deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Mais do que apenas uma escrivaninha e um notebook, criar um ambiente funcional, prático e confortável pode impactar diretamente na produtividade, no bem-estar e até na saúde física e mental.

Confira abaixo 7 itens que fazem a diferença no dia a dia de quem trabalha em casa:

1. Cadeira ergonômica

Ficar muitas horas sentado exige um bom suporte para a coluna e conforto para o corpo. Uma cadeira ergonômica com ajuste de altura, apoio lombar e braços reguláveis ajuda a evitar dores nas costas e problemas posturais.

2. Suporte para notebook ou monitor

Elevar a altura da tela até o nível dos olhos previne dores no pescoço e melhora a postura. Existem suportes ajustáveis que funcionam tanto para notebooks quanto para monitores, facilitando também a ventilação do equipamento.

3. Filtro de luz azul para telas

Passar horas diante da tela pode causar cansaço visual e interferir no sono. Filtros de luz azul — que podem ser películas aplicadas ao monitor ou óculos com lentes específicas — ajudam a reduzir esse impacto e proteger a visão.

4. Apoio para os pés

Um apoio simples sob a mesa ajuda a manter a postura correta e melhora a circulação das pernas, principalmente durante longas jornadas de trabalho.

5. Iluminação adequada

Trabalhar com uma luz fraca ou mal posicionada pode forçar a vista e causar dores de cabeça. Uma luminária de mesa com ajuste de intensidade e direção ajuda a iluminar bem o espaço sem ofuscar a visão. Se organizar perto de uma janela bem posicionada também é uma opção.

6. Organizadores de mesa

Manter o espaço limpo e organizado reduz o estresse visual e facilita a concentração. Caixas, bandejas, suportes para canetas e pastas ajudam a dar um lugar para cada coisa e evitam o acúmulo de papéis e objetos soltos.

7. Fones de ouvido com cancelamento de ruído

Para quem divide a casa com outras pessoas ou precisa de concentração total, esse item é um divisor de águas. O cancelamento de ruído ajuda a isolar sons externos e melhora a qualidade das reuniões virtuais.

Dica extra: Personalizar o espaço com plantas, quadros ou objetos afetivos também pode tornar o ambiente mais motivador e inspirador. Afinal, o home office é uma extensão da sua casa e do seu bem-estar.