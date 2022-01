Quais os benefícios da técnica “Microagulhamento facial” que tem ganhado a atenção dos famosos

Dra. Fernanda Silva explica o que é o Microagulhamento facial, procedimento que tem cada vez mais gerado a curiosidade das pessoas

Pele de pêssego e sem manchas. Esse é o sonho da maioria das pessoas e com o avanço do mercado da beleza isso já é possível, pois cada dia surgem novas técnicas que prometem a pele dos sonhos. Novidade para muitos ainda, o microagulhamento é um procedimento estético que tem caído no gosto das pessoas que desejam uma pele bonita, saudável, sem cicatrizes de acnes e manchinhas indesejadas, além de outras imperfeições que mexem com nossa autoestima, indicada para tratamentos corretivos e preventivos, por causar o estímulo da produção de colágeno das células.

Vale ressaltar que O microagulhamento deve ser indicado por profissional habilitado após uma análise da pele, dos problemas relatados pelo paciente, da experiência prévia da utilização de procedimentos estéticos e de outras informações que julgar importante. Dra. Fernanda Silva explica sobre a importância da escolha de um profissional apto para realizar o procedimento: “Somente um profissional apto para poder recomendar de forma correta e com precisão o número de sessões, o tipo de produto, o benefício esperado e os cuidados após o procedimento para evitar qualquer problema.

Por isso, é fundamental escolher clínicas conceituadas, que possuem consultórios e equipamentos adequados para a realização do procedimento. Aqui na Clínica Avilis Estética temos todo o cuidado para que o procedimento saia de acordo com a expectativa do paciente”, finaliza.

O que é microagulhamento?

O microagulhamento ou também chamado de indução Percutânea de Colágeno é um procedimento que consiste em microperfurações da pele. Como o próprio nome diz, trata-se de um conjunto de agulhas minúsculas feitos de aço cirúrgico que estão inseridas dentro de um rolo, que varia em tamanho, quantidade e tecnologia empregada. Seu princípio é semelhante ao da acupuntura, porém, localizado e múltiplo, produzindo efeito apenas na área tratada.

Benefícios do microagulhamento?

O microagulhamento possui diversas indicações, como a aumento da produção de colágeno, a amenização das cicatrizes faciais decorrentes da acne, a redução do Melasma, manchas diversas e das rugas, além de outros benefícios. Isso porque muita gente pensa que o microagulhamento é feito apenas no rosto, porém a aplicação pode ser feita no colo, pescoço, braços, seios, coxas, abdômen, mãos, entre outras. Quando se propõe o microagulhamento para aumentar a produção de colágeno e elastina, o objetivo é a restauração da pele, considerando assim um tratamento preventivo ou rejuvenescedor. Contudo, quando se indica o microagulhamento para amenizar as manchas do Melasma ou das cicatrizes provocadas por espinha, pode-se dizer que o tratamento é corretivo e específico para um problema.

Dra. Fernanda Silva

