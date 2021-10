É possível envelhecer de forma saudável?

Especialista dá dicas e fala sobre técnicas inovadoras do mercado da beleza que ajudam a minimizar os efeitos do tempo na pele

Essa seria a pergunta de um milhão de dólares, porém com o avanço da medicina é possível cada vez mais encontrar técnicas e procedimentos estéticos que ajudam nesta tarefa. Embora não haja maneiras de controlar a ação do tempo, existem alternativas para retardar o declínio do envelhecimento com escolhas inteligentes ao longo do caminho que podemos assim chamar de prevenção.

A medicina estética tem evoluído muito nos últimos anos, colocando à disposição diversos procedimentos que ajudam a amenizar e retardar o aparecimento das ruguinhas tão indesejadas por muitos. Vários procedimentos podem parecer muito caros, mas talvez você se surpreenda com a acessibilidade de preço de alguns deles.

Todos os tratamentos geralmente são acompanhados de uma dieta alimentar que pode maximizar os efeitos e torná-los mais eficazes. A especialista, Dra. Bruna Muryelle recebe diariamente em seu consultório pacientes que buscam alternativas para “envelhecer” melhor: “Se eu pudesse dar um único conselho eu diria que a prevenção é uma grande aliada. Muitos pacientes que me procuram querem resultados imediatos, claro que com todo o arsenal disponível que temos de técnicas hoje em dia isso é possível, mas também sempre digo: não deixar para procurar tratamentos quando o problema estiver em estágio avançado.

Digo que pequenos cuidados já podem ser feitos por volta dos 25 anos, onde podemos promover uma reserva de colágeno para este paciente e, assim ir retardando rugas, sinais de expressão e olheiras que são as campeãs de reclamações da maioria dos meus pacientes. O colágeno é uma das proteínas, mas presentes no organismo humano, sua função é manter as células unidas e firmes e com o avanço da idade a produção dessa proteína entra em declínio, o que faz parte dos processos naturais do corpo, por volta dos 30 anos já percebe-se o início desta perda, e ao perder o colágeno o rosto fica com aspecto mais cansado, flácido e com linhas expressão.

Por isso costumo indicar bioestimuladores de colágeno, que além de devolver os contornos originais do rosto ele proporciona o volume que vai se perdendo ao longo dos anos, além de trazer resultados a longo prazo. O papel dos bioestimuladores é estimular os fibroblastos na produção de novas fibras de colágeno que ocasiona a melhora da firmeza e sustentação da pele. Costumo indicar ele com outros tratamentos estéticos também, pois potencializa o tratamento gerando resultados surpreendentes no rejuvenescimento e harmonização da face.

Claro, não existe milagre, o paciente precisa fazer sua parte: cuidar da sua pele, usar cremes apropriados e com qualidade, uso de filtro solar diariamente, evitar exposição solar em excesso, beber água, evitar o tabagismo, ter uma alimentação equilibrada, evitar o uso excessivo de álcool e ter boa noite de sono. Podemos dizer que esse é o melhor caminho e o mais eficaz” finaliza.