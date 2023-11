Cresce a procura por tratamentos estéticos para chegar bem nas festas de fim de ano e verão

Especialista cita quais procedimentos mais procurados nesta época e o que ainda dá tempo de fazer

Faltando menos de dois meses para as festividades de fim de ano e o início do Verão, o tempo ainda é um aliado para quem deseja melhorar o corpo e entrar em boa forma na estação mais esperada do ano. As roupas leves e corpos à mostra carregam consigo incômodos para muitos, que lutam contra a celulite, a gordurinha localizada, a flacidez no corpo e na face. Por conta do tempo curto, cresce a demanda por tratamentos estéticos rápidos, menos invasivos e que apresentam bons resultados para complementar a rotina de beleza. A dermatologista Paula Luz dá dicas de tratamentos e protocolos que ainda podem ser feitos, com resultados significativos, para chegar em plena forma até o final do ano.

Face

Quem não deseja chegar no verão com uma face reluzente e saudável? O Laser Lavieen, por exemplo, é ideal para tratar manchas na pele, lesões pigmentadas, rugas finas, poros dilatados, entre outras queixas. É um laser de resurfacing e rejuvenescimento da pele, que oferece resultados notáveis com baixo downtime (tempo de recuperação da pele); ou seja, em curtos períodos, é possível notar uma diferença: pele uniforme, bem cuidada e renovada, com melhora na textura, rugas, poros e tom da pele. Além disso, oferece um efeito glow (brilho), conferindo aparência radiante, saudável e bem cuidada.

No caso de rugas resistentes, as opções podem ser a toxina botulínica ou os preenchimentos faciais. Este último oferece um benefício quase instantâneo após aplicações especificamente localizadas. Se o desejo é mandar embora aquela expressão cansada, os bioestimuladores têm se mostrado incontestáveis aliados. Eles induzem a produção biológica de colágeno – essencial para manter as células unidas, firmes e elásticas – ao serem inseridos em camadas específicas da pele.

“Para combater a flacidez facial ultrapassamos fronteiras com o Ultraformer III. Essa tecnologia avançada combina ultrassom micro e macrofocado que podem ser calibrados para o objetivo pretendido no tratamento desejado. O resultado? Um lifting sem precedentes deixando sua face ainda mais bela”, explica a dermatologista Paula Luz.

O rejuvenescimento facial também ganha novos ares com o revolucionário Zye, uma plataforma que combina vários lasers, fazendo com que seja possível escolher protocolos individualizados. Ele é uma ferramenta voltada para diversas soluções cutâneas, oferecendo uma adaptação perfeita a todos os tipos de pele. Além disso, o tempo de recuperação após o tratamento é muito rápido. É possível retomar a rotina, num piscar de olhos e vivenciar todas as maravilhas do aspecto natural que ele proporciona.

Corpo

A batalha contra as gorduras localizadas, especialmente no abdômen, pode ser desafiadora. O Ultraformer III, por exemplo, também é usado para o corpo. Por sinal, é uma tecnologia revolucionária e um super aliado das mulheres. O equipamento usa o ultrassom micro e macro focado para tratar flacidez e gordura localizada e ainda realça a beleza natural. Com ele, é possível conquistar uma pele mais firme, suave e radiante, sem a necessidade de intervenções invasivas.

Outra opção são os bioestimuladores. Este tratamento avançado vai além da superfície. Ele estimula a produção natural de colágeno e proporciona firmeza e elasticidade à pele. Os resultados são super notáveis!

Agora, se você busca o tão sonhado bumbum perfeito, existem procedimentos incrivelmente valiosos que podem auxiliar a alcançar resultados surpreendentes nesta região. Uma dessas ferramentas essenciais é o ácido polilático, aplicado por injeção e com fantástica capacidade para levantar ou aumentar o volume da área alvo. Os resultados sólidos começam a aparecer já nas primeiras sessões, com aplicações espaçadas a cada 45 dias.

“Por aqui também usamos o Protocolo Bumbum UP. Os resultados são incríveis! Trazem diversos benefícios, como: melhoria da flacidez cutânea, fortalecimento muscular, definição da musculatura, reparo tecidual, entre outras vantagens. Este é um dos mais procurados pelos meus pacientes nesta época que antecede o Verão”, continua.

As indesejáveis celulites também contam com alguns aliados. Lutar contra elas envolve cultivar hábitos saudáveis, como uma alimentação rica em proteínas e fibras, consumo suficiente de água, prática regular de exercícios físicos, cuidado com o peso ideal e hidratação contínua da pele. “Temos à disposição