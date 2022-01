Queridinha dos famosos, Academia da Face, inaugura unidade em Brasília

Espaço é destinado ao treino dos músculos faciais com garantia de resultados imediatos, pele mais jovial e com menos marcas de expressão.

Você já pensou em obter resultados de rejuvenescimento facial de forma imediata e sem dor, apenas treinando os músculos do rosto? Essa é a proposta da Academia da Face que acaba de chegar em Brasília, primeira franquia fora de São Paulo, conceito trazido para o país pelo renomado dermatologista Dr. Alberto Cordeiro, responsável por cuidar das personalidades famosas Thaís Araújo, Sabrina Sato, Boca Rosa, Ivete Sangalo, Simaria e tantas outras.

Frente ao novo empreendimento os empresários, Patrícia Moura e Nilzo Neto que apostaram no conceito inovador e exclusivo que promete revolucionar o mercado de estética da capital federal. “A vontade em assumir esse negócio surgiu após assistirmos uma matéria sobre franquias da Academia da face. Sentimos que poderia ser uma ótima oportunidade de negócio por se tratar de um mercado em constante crescimento, além de oferecer serviços exclusivos. E por que não ser a primeira franquia da marca? E aqui estamos nós, oferecendo um diferencial inovador para os brasilienses”.

A clínica oferece vários tipos de procedimentos. O seu diferencial são os treinamentos faciais realizados através de técnicas, aparelhos, produtos Coreanos e dermocosméticos desenvolvido exclusivamente pelo Dr Alberto para a Academia da face. Esses procedimentos não são invasivos e atuam nas diferentes camadas da pele com a finalidade de melhorar a textura e o viço, estimular o colágeno e promover um efeito tensor e lifting para a face.











Esses treinos, como são chamados, se baseiam no tempo disponível do paciente e na necessidade da pele de cada um, e duram até 45 minutos. Com uma rotina de treinos o objetivo é prevenir o envelhecimento cutâneo e prolongar ao máximo o tempo para uso de procedimentos invasivos como botox, preenchedores e bioestimuladores. E para os adeptos desses procedimentos a clínica também oferece os invasivos com os melhores materiais e tecnologias do mercado.

Patrícia é quem coordena a parte de execução, atuando há 19 anos como dentista e há 7 com Harmonização OroFacial (HOF) viu a possibilidade de unir as duas frentes de trabalho: “Ao conhecer melhor os procedimentos da Academia da face percebi que poderia atender os pacientes que não gostam ou tem medo de agulhas conforme executados nos procedimentos ivasivos. E que também poderia complementar o trabalho que já realizo com os injetáveis como toxina botulínica, preenchedores com Ácido Hialurônico e bioestimuladores” finaliza. Agende sua avaliação e venha conhecer a Academia da Face e surpreenda-se.

Serviço:

Academia da Face

CLSW 105 – Bloco B, loja 26

@academiadafacebrasilia