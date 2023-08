Arquitetos e designers de interiores projetam reforma do Instituto Metamorfose

Profissionais realizaram diversos projetos, e o melhor será escolhido nesta quarta (16)

O projeto Archathon, da Archademy Brasília, reuniu arquitetos e designers de interiores para realizar uma reforma do Instituto Metamorfose, entidade de inclusão e transformação social por meio da cultura. O instituto está localizado em São Sebastião.

O Archathon é um concurso onde profissionais recebem o mesmo briefing e criam propostas para um espaço — nesta edição, a reforma do Metamorfose. Os escritórios que participam do projeto são: Noi Due, Vitória Machado Arquitetura, Kaysson de Paula Arquitetos Associados e Visivo Arquitetura. O projeto vencedor será escolhido pelo Seu Chico, idealizador do Instituto Metaformose, e pela Bem Dito Produções, nesta quarta-feira (16). O resultado será anunciado nas redes sociais: @archademy.df @bemditoproducoes

O projeto de reforma surgiu após doação do Churrasquinho ao 1Bem, braço social da Bem Dito, que convidou a Archademy para auxiliar na iniciativa. A Archademy, então, criou a edição Pro Bono do concurso Archathon.

“Sabemos que o ambiente pode influenciar o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e coletivo. Esperamos impactar positivamente a forma o espaço é vivenciado, inspirar a criatividade e enriquecer as interações”, conta a diretora da Archademy Brasília, Bia Venâncio.

Archathon

Promovido pela Archademy, o Archathon já é conhecido entre os arquitetos brasilienses. O evento foi pensado para conectar marcas e clientes a arquitetos e designers de interiores e ocorre em dois formatos: institucional e o comercial.

Em uma edição anterior, do Na Praia, o evento premiou o escritório Laureum Arquitetura com uma viagem para a Feira de Milão deste ano. O vencedor foi escolhido por uma comissão julgadora formada pela Doma Arquitetura, LifebyLufe, Mariana Orsi e Fabio Marx.

Ocorreu também o Archathon do Gilberto Salomão, cujo objetivo foi apresentar uma proposta de revitalização da fachada do centro comercial. A premiação foi monetária e os finalistas foram Studio Brick, Mosaico Arquitetura, Babel Arquitetura, 285 AU, Entrequadra e Studio Coplanar, Ney Lima, Orestes Blanco e Studio Mind, Orla Arquitetura.