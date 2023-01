Aproveite estas dicas para cultivar com beleza suas orquídeas

As orquídeas são muito procuradas pela variedade e pela tradicional delicadeza das flores, mas como cuidar das orquídeas em casa? O cuidado adequado garantirá que as plantas vivam mais e floresçam regularmente, criando um cenário incrível!

As orquídeas estão na Terra muito antes dos humanos, mais especificamente, há 85 milhões de anos. Por sua beleza ornamental, conquista a todos, até mesmo aqueles que não se interessam pelo cultivo de flores. Atualmente, orquídeas são utilizadas em decorações e coroa de flores.

Hoje é uma das plantas mais utilizadas para decoração de interiores, jardins, lojas e claro a queridinha de todo botânico. No total, são mais de 50 mil espécies de orquídeas, algumas encontradas na natureza e outras criadas em laboratório.

9 maneiras de cultivar orquídeas:

Aqui estão algumas dicas de como cultivar com beleza suas orquídeas

1. Prefira vasos de barro aos de plástico. Apesar de mais caro, os primeiros têm mais porosidade e drenam melhor. Se optar pelo plástico, tome cuidado com as regas para não encharcar muito a planta.

2. Se a base da orquídea estiver a menos de um dedo da boca do vaso, ela deve ser movida. Tente mantê-lo dois dedos acima da boca do vaso.

3. Para colocá-la no novo vaso, observe de que lado os novos botões aparecem – esta é a frente da orquídea. A parte traseira deve ficar encostada na lateral do vaso para garantir o desenvolvimento do espécime.

4. Para substituir o vaso, adicione lascas de fibra de coco ou musgo à planta. Este último deve ser lavado com água para remover o excesso de areia.

5. Antes de cortar as orquídeas, higienize a tesoura (com uma lanterna ou no fogão). Deixe esfriar e depois use. NOTA IMPORTANTE: Repita isso antes de manusear outra orquídea para evitar a propagação de doenças.

6. Ao descartar as folhas, polvilhe a canela em pó sobre a área cortada. Este ingrediente é um agente de cura natural.

7. Manchas nas folhas podem ser amenizadas com tabaco de corda. O fumo é fervido em água por uma hora até virar um concentrado, que deve ser diluído em água. Pulverize nas folhas repetidamente até funcionar.

8. Use sabão de coco para matar moscas-brancas e pulgões nas folhas. Esfregue as folhas com um pincel.

9. Preste atenção na cor das folhas. Se escurecer, mude a posição da orquídea. Quanto mais exposição à luz, mais florescerá.