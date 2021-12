Anel solitário: joia de compromisso ou sinônimo de elegância?

Clássica joia que acompanha as noivas até a troca de alianças, o anel solitário se caracteriza por uma única pedra adornando a peça. Brilhante, rubi, diamante, safira ou esmeralda são apenas algumas das pedrarias que costumam compor o anel, deixando-o ainda mais bonito e delicado.

Em geral, as peças são feitas em ouro branco e amarelo com a pedra escolhida a depender do estilo da noiva. E, depois do casamento, seguem sendo utilizados na mão esquerda junto com a aliança dourada.

Porém, engana-se quem pensa que acessórios desse tipo se restringem à representação do noivado. O anel solitário é considerado um ponto de elegância e sofisticação em qualquer produção e agrega estilo e requinte a qualquer produção.

Versátil, ele pode aparecer também em versões com prata e zircônia que o tornam compatível até com os visuais mais básicos.

Muitas vezes, também, o tradicional anel solitário de ouro é herança de família e vai passando pelas mulheres de geração em geração. Neste caso, além de ser uma joia repleta de charme e elegância, ainda carrega um grande valor sentimental e merece ser usada, seja em ocasiões especiais, seja no dia a dia.

O anel solitário ainda costuma ser bastante utilizado como presente de 15 anos, representando a passagem da adolescente para a vida adulta. Nesses casos, a joia costuma seguir modelos jovens e modernos, sem perder a elegância que lhe é tão característica.

Vale lembrar que o anel solitário é utilizado na mão direita pelas noivas até a data do casamento, quando passam para a esquerda. Mas, em seu uso comum, pode ser colocado em ambas as mãos, sem nenhuma grande simbologia.