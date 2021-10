Ame oferece até 100% de cashback em cervejas e drink

Cashback para os consumidores que gostam de cerveja e até mesmo para os que querem experimentar novas opções de bebida

A Ame, fintech e plataforma mobile de negócios, vai oferecer até 100% de cashback para os consumidores que gostam de cerveja e até mesmo para os que querem experimentar novas opções de bebida. As marcas Brahma Duplo Malte, Budweiser, Beck’s, Spaten Puro Malte e Mike’s Hard Lemonade — bebida leve e refrescante, perfeita para os dias quentes — estão entre os itens que rendem dinheiro de volta nas compras feitas em todas as lojas da rede Carrefour no Brasil.

100% de cashback na Mike’s Hard Lemonade*

20% de cashback na Beck’s

15% de cashback na Brahma Duplo Malte

10% de cashback na Budweiser e na Spaten Puro Malte

*Condição válida na compra de um item da marca

**Condição válida até durarem os estoques

Sobre a Ame – Lançada em 2018, a Ame é uma fintech e plataforma mobile de negócios criada para simplificar a maneira como as pessoas e empresas se relacionam com o dinheiro. O super app, pioneiro no programa de cashback no país, permite a qualquer pessoa realizar pagamentos via QR Code pelo celular e oferece mais de 75 funcionalidades, como depósitos e transferências para outras contas Ame, cartão pré-pago e de crédito, Pix, empréstimos, seguros e planos, pagamentos de contas, recarga de celular, além da solicitação de táxis e carros particulares com o Ame Drive. Uma das principais iniciativas da IF – Inovação e Futuro, motor de inovação da Americanas S.A., a Ame está presente no site, app e nas mais de 1.700 lojas físicas da Americanas, além das plataformas digitais das marcas Submarino, Shoptime e Sou Barato, e em mais de 3 milhões de sites e lojas no país.