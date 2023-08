Além do barbiecore: relembre essas 7 trends de moda

Conheça outros tesouros da moda que ainda seguem em alta, misturam presente e passado e vão muito além do barbiecore

Com a chegada do filme da Barbie nos cinemas, uma trend surgiu e o rosa pink ganhou as ruas. Se você olhar com atenção, não somente quem está indo ver o longa-metragem, mas quase todas as pessoas adotaram o barbiecore em seu dia a dia.

Essa não é a primeira vez que uma tendência ganha as ruas e conquista pessoas de variadas faixas etárias. Outras modinhas já fizeram sucesso.

Será que você é uma pessoa ligada nas tendências e já esteve acompanhando outras que foram sucesso nos últimos dez anos? Relembre outras trends de moda:

Millenial Pink

Apesar de trazer a mesma cor em alta no Barbiecore, sua função é bastante diferente. Além de ter variações nos tons de rosa, o principal objetivo da tendência é quebrar a ideia de que o cor de rosa é apenas para as mulheres.

Várias pessoas se jogaram no rosa do millenial e a cor surgiu oficialmente no catálogo da Pantone em 2016, uma variação entre o pêssego e o salmão, ou seja, realmente não tem nada a ver com o tom de rosa divulgado pela trend do Barbiecore.

Disco

Tendência bastante marcante dos anos 1970, voltou com tudo nos últimos anos, com uma adaptação ao mundo moderno. Macacões colados, lurex, e looks bem coloridos fazem parte da tendência disco.

A calça boca de sino, sucesso na mesma época, também voltou a ser parte dos guarda-roupas e ganhou seus adeptos. Apesar de ser descolada, a disco dos anos 2000 é um pouco menos espalhafatosa e fácil de incluir no dia a dia.

Normcore

Uma tendência que mistura três objetivos: passar despercebido, se sentir bem e se vestir bem. É um look casual do dia a dia, sem a pretensão de chamar a atenção logo de cara.

O principal intuito da trend é mostrar que mesmo os looks casuais usados no dia a dia podem ter seu charme e merecem destaque. Quem inspirou muito o normcore foi Steve Jobs, que quando ia dar palestras ou falar de sua marca (a Apple), estava sempre de calça jeans, tênis e uma camiseta básica.

Athleisure

Uma das principais tendências do século XXI, consiste em trazer a moda esportiva para momentos casuais. Tênis, casacos de moletom e legging saíram da academia e passaram a fazer parte do look do trabalho e até de uma saída com as amigas.

O sucesso foi tanto que os preços são bastante variados. Alguns itens esportivos entram também na categoria luxo, enquanto outros têm valores mais acessíveis, ou seja, é uma tendência bem-vinda para todos.

All Jeans

Outra tendência que não é tão recente assim, porém, conquistou de vez os apaixonados por moda. A ideia é aliar conforto e um look casual incrível, apostando em uma calça jeans complementada por uma jaqueta do mesmo tecido.

Os macacões, vestidos e camisas jeans também ganharam seu lugar no guarda-roupa e trouxeram muito estilo para quem ama este tecido.

Slip Dress

Ele surgiu nos anos de 1990 e voltou às ruas nos últimos anos. Consiste em vestidos de alças finas e caimento leve, se assemelhando muito às camisolas, por isso o nome de “vestido de dormir”.

Pode ser usado como sobreposição, por cima de camisetas manga curta ou longa, e se o dia estiver quente, do jeito tradicional, com os braços à mostra.

Oversized

Também ligada ao conforto, a tendência do oversized consiste em usar peças de roupa um ou dois tamanhos acima do seu e se sentir bem, nada de camiseta, calça ou blusa marcando no corpo.

É muito comum no inverno, com o uso dos moletons bem largos sobrepondo a camiseta. Mas se você apostar em uma camiseta mais larga e comprida sobre um cropped e saia, já está investindo na trend.

