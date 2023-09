4 dicas práticas para deixar a casa sempre organizada

Aquela sensação de paz ao ver tudo no lugar nem sempre depende apenas do morador

Estruturar, arrumar, organizar e zelar são atividades recorrentes na manutenção de uma casa e devem ser colocadas como prioridade em qualquer projeto de reforma, decoração ou mesmo construção. Para as especialistas – as arquitetas Monike Lafuente e Claudia Yamada, responsáveis pelo Studio Tan-Gram – , essas etapas não devem ser pensadas apenas no pós-obra: na verdade, durante o projeto de arquitetura de interiores, elas já desenvolvem soluções baseadas no cotidiano do morador, respeitando os limites de cada cômodo e suas principais funções dentro de um imóvel.

Experientes, elas compartilham 4 importantes dicas para serem aplicadas. Inspire-se:

Caixas organizadoras

Produzidas em diversos materiais, as caixas organizadoras são perfeitas para receber os itens e o melhor: não ocupam muito espaço! Ainda por cima, garantem um décor mais leve e descontraído onde estão inseridas e podem ser encontradas em dormitórios, banheiros, lavabos, home offices e salas de estar. “Nós as consideramos perfeitas para organizar e reunir miudezas, facilitar o acesso e evitar aquela sensação de que um objeto não tem seu lugar e, por isso, fica espalhado pela casa”, dizem as arquitetas. O cuidado fica por conta do modelo, bem como seu tamanho proporcional, para que a caixa não destoe no contexto geral.

Portas mimetizadas

Responsáveis por deixar a circulação entre os cômodos mais discreta, as portas mimetizadas tiveram um boom nos projetos atuais, caracterizando-se como uma das grandes tendências no décor nos últimos anos. Com o recurso, a baguncinha de um cômodo não precisa ficar aparente, assim como é possível garantir a privacidade quando se recebe uma visita. “Mimetizado significa que ela se mistura com o que está no entorno dela. Então, a proposta é que ela não seja visualizada, a menos que seja necessário”, explica Monike sobre o recurso. “Ela é muito discreta e fica alinhada com o que está em volta dela”, completa a arquiteta.

Portas embutidas

Existe, também, outro tipo de porta que auxilia muito na organização de um lar: elas são as portas embutidas, executadas para delimitar espaços dentro de um mesmo cômodo, ou mesmo criar um novo ambiente. “As portas embutidas são de correr, podem variar nos materiais e na quantidade de folhas. Ademais, contamos com diferentes estruturas, tipos de batentes e puxadores”, detalha Claudia. Para sua viabilidade, devem ser consideradas, ainda na fase de projeto.

Cozinha com ilha

Uma maneira interessante para deixar a cozinha com ainda mais possibilidades é a inclusão de uma ilha no projeto. O recurso, que pode estar centralizado no meio do cômodo ou separado da pia por alguns metros, constitui-se em mais uma bancada de trabalho, seja para preparar os alimentos ou mesmo para acomodar os utensílios e deixá-los de fácil acesso. Em alguns projetos, é comum a inclusão de um cooktop na ilha, ampliando ainda mais as possibilidades de uso.

Dessa maneira, a ilha – que pode ser executada no mesmo material da bancada principal ou de outro, desde que apresente harmonia – garante que a cozinha fique mais organizada ao oferecer mais um espaço prático e funcional para as diversas atividades.

