Zeeba e OutroEu se juntam no feat “Vontade Lunar”

Imerso no universo astrológico de sua nova canção, Zeeba se junta ao duo OutroEu para lançar o single “Vontade Lunar”, que reflete sobre um encontro romântico. “Muito massa ter essa parceria com o OutroEu. A música sai na lua cheia, que é a melhor fase para criar coisas novas. Feliz demais”, conta Zeeba.

“Vontade Lunar”, que chega acompanhada de clipe dirigido por Gabriel Twardowski, Everton Oliveira e Zeeba, é uma música reflexiva que fala sobre os desejos do universo sobre um encontro que ainda está por vir. Na letra, os artistas discorrem: Moça / Tá tão distante da gente se ver / Aqui do espaço também dá pra ver / Sua luz de dentro.

Em relação ao processo de produção, Mike, integrante do duo OutroEu, conta: “Fomos eu, Zeeba e Guto a Campinas para fazer esse som pessoalmente. Decidimos nos juntar para compor e fazer uns sons na empolgação, já que a gente deu uma superliga na composição. Nessas de procurar temas e tudo mais, tinha um livro que ganhamos de uma fã, tava na gavetinha, e o nome desse livro era ‘Garota Astronauta’. Ficou assim, com esse título, até que começamos a viajar nessas coisas de espaço, de vontade lunar e como é que seria se a música falasse sobre deixar rolar na vontade do universo. Acabou que a menina que mandou o livro nos inspirou a fazer o novo som”.

“Foi muito massa, fizemos algumas músicas e ‘Vontade Lunar’ foi a que mais tocou a gente, a que mais conectou. O Guto começou na produção, uma primeira demo em Campinas, e depois a gente levou pro Bruno Martini”, completa Zeeba.

O artista vem desenvolvendo seu novo álbum, ainda sem data de estreia, que inclui o lançamento “Vontade Lunar”, além das faixas “Passeio” e “Cansei”, ambas já disponíveis nas plataformas digitais e YouTube.

FICHA TÉCNICA – CLIPE

Direção Criativa: Gabriel Twardowski e Everton Oliveira

Direção: Gabriel Twardowski e Zeeba

Assistente de Direção: Bárbara Gonçalves

Direção de Fotografia: Roberto Riva

1º Assistente de Câmera: Mathe Mendes

2º Assistente de Câmera: Julio Becker

Colorista: Erick Moraes

Diretor de Produção: André Bronx

Produção Executiva: Thamiris Leandro

Direção de Arte: Jonas Sanson

Dançarinos: Rony Fernandes e Flavia Pereira

Figurino: Nê Bardac

Assistente de Figurino: Matheus Spindola

Maquinista: Jajá

Assistente de Maquinária: Saulo

Eletricista: Christian

Contra-Regra: JP Foltran

Making Of: Laura Vieira

Still Fotográfico: Heloisa Vecchio

Locadoras: 612, Backbros

LETRA

Vontade lunar

Moça

tô tão distante de te conhecer

Aqui do espaço também dá pra ver

Sua luz de dentro

Ouça

Aquilo que ninguém consegue ver

É pra sentir e não pra entender

Criar coragem

Tudo bem

Se a gente se encontrar

Espaço e tempo pra aproveitar

A saudade vai mas volta

Tudo bem,

Deixa rolar

Tem muito tempo pra aproveitar

Nosso encontro fica pra vontade lunar

Refrão

Deixa eu passar

Em sua órbita

Deixa eu viver

Um pouco em você

Moça

tá tão distante de te conhecer

Daqui do espaço também dá pra ver

Sua luz de dentro

Ouça aquilo que ninguém consegue ver

É pra sentir e não pra entender

Criar coragem

Tudo bem

Se a gente se encontrar

Espaço e tempo pra aproveitar

A saudades vai mas volta

Tudo bem,

Deixa rolar

Tem muito tempo pra aproveitar

Nosso encontro fica pra vontade lunar

Refrão

Deixa eu passar

Na sua órbita

Deixa eu viver

Um pouco em você

Eu já vi demais

Não volto atrás

Quero você