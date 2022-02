Yury do Paredão incentiva retomada no setor do entretenimento no Nordeste

Empresário Yury do Paredão está engajado na busca por minimizar os impactos pós-pandemia e alternativas para o setor cultural

Inegavelmente, o setor do entretenimento foi um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia do Covid 19 no Brasil e no mundo. Agora, após quase dois anos, e com o avanço da vacinação, a retomada de vez das atividades é esperada em 2022.

De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), mais de 300 mil eventos foram cancelados apenas em 2020, o que significou uma queda de R$ 90 bilhões no faturamento do setor. No mesmo ano, 97 a cada 100 empresas da categoria não funcionou. Em 2021 não foi muito diferente, diversos eventos foram adiados e no final do ano houve uma leve retomada. Agora, o objetivo é que 100% da programação de eventos no país volte, o que representa em média, 440 mil eventos no ano.

Juazeiro do Norte, no Ceará, fica na região metropolitana do Cariri, no sul do estado, distante 490 km da capital Fortaleza. O local é famoso pelo grande festival de música que acontece anualmente, a ExpoCrato, e a tradicional romaria de Padre Cícero, fundador da cidade. Esses grandes eventos no setor do turismo e entretenimento sempre foram a principal fonte de renda e empregos. Com a falta deles, cerca de quase 1 milhão de pessoas deixaram de visitar a região, o que e causou um forte impacto econômico estimado em cerca de R$ 500 milhões de reais.

Buscando minimizar os impactos pós-pandemia e indo atrás de alternativas, o empresário e empreendedor cearense Yury do Paredão está participando de ações e buscando junto a autoridades políticas ajuda para o setor do entretenimento nessa retomada, não apenas em Juazeiro do Norte, mas em todo o país. “O objetivo é sempre lutar para que os profissionais possam fazer o que sabem, levando sempre alegria para todos, que é o que a classe está acostumada. O retorno é possível e a vacina veio justamente para proporcionar isso e dar esperanças de dias melhores!”, comenta.

Em 2021, ele esteve reunido em Brasília (DF) para discutir os desafios da Covid-19 e a busca de soluções, bem como, tratar dos desafios de Juazeiro, inclusive com a possibilidade de novos recursos para o município. Dando sequência a essa luta em 2022, Yury do Paredão já participou no final de janeiro de um novo encontro com autoridades e representantes do setor e prevê novas ações para o primeiro semestre do ano em prol do entretenimento. “Esses encontros são muito produtivos. Compreendo que ainda estamos enfrentando a pandemia, mas, nossa categoria quer buscar alternativas para continuarmos exercendo nossas funções, garantindo assim o sustente de inúmeras famílias dos profissionais envolvidos”, comenta.

Engajado em projetos no Cariri cearense e principalmente em Juazeiro do Norte Atuante, Yury do Paredão é envolvido em diversas causas sociais, para além do entretenimento, e busca sempre estar presente na vida das pessoas, principalmente as mais carentes e a margem da sociedade. Através do Projeto Juazeiro Solidário, de sua autoria, tem ajudado diversos bairros de Juazeiro e acredita que com a colaboração de todos é possível amenizar o sofrimento daqueles que sofrem com a dor da necessidade.

Dentre as ações mais recentes do projeto, destaque para a que aconteceu no Natal (em dezembro/2021), junto às crianças da Associação Educativa e Cultural Asa Branca e do Orfanato Jesus Maria José, em Juazeiro do Norte. “Ganhei o melhor presente de Natal que poderia receber: o sorriso e o abraço dessas crianças me trouxeram paz e a certeza de que fazer o bem é sempre um dos melhores caminhos a seguir!”, completa Yury do Paredão.