Youtuber Enaldinho é primeiro brasileiro convidado a dublar vídeos de MrBeast no Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O youtuber Enaldinho, que acumula mais de 35 milhões de inscritos em seu canal, dublou vídeo do dono de um dos maiores canais do mundo: MrBeast.

Com o segundo maior canal da plataforma e um total de 255 milhões de inscritos, o americano Jimmy Donaldson, 25, mais conhecido como MrBeast, soma mais de 47 bilhões de visualizações em seus inúmeros vídeos, que acumulam aproximadamente 100 milhões de cliques em cada um.

O Youtube passou a disponibilizar um novo recurso de tradução automática, e a dublagem de Enaldinho aparece como “Português Secundário”. Esse modelo já foi utilizado nas línguas espanhola e indiana, e agora está disponível no Brasil.

Com a chegada da nova ferramenta, MrBeast está convidando os maiores criadores da plataforma para dublá-lo. Enaldinho foi o primeiro brasileiro a ser convidado e dublou o vídeo “De 1 a 100 Anos de Idade, Lutando por U$ 500 mil”, que já está disponível no canal do youtuber. Confira (https://youtu.be/FM7Z-Xq8Drc).