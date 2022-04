Yasmin Brunet nega affair com Neymar e diz que fofoca é ridícula

A relação dos dois foi marcada por brigas com a família de Medina e diversas polêmicas. A relação terminou em janeiro de 2022.

Yasmin Brunet, ex-mulher de Gabriel Medina, negou nesta terça (12) que tenha ficado Neymar, amigo próximo do surfista. Mais cedo, o próprio jogador do PSG rebateu as fofocas.

Pelo Instagram, a modelo se mostrou indignada. “Recebi uma foto de uma fofoca ridícula. Já inventaram muitas coisas sobre mim, mas essa foi uma das mais absurdas.”

O boato de que Yasmin e Neymar trocaram uns beijos começou nesta terça -e seria por isso, segundo a fofoca, que a modelo terminou o casamento com Medina.

“Gabriel, eu falo ou você fala?! Quer ibope, minha filha. Cansado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de merda”, criticou Neymar sobre caso dado por uma colunista.

O surfista completou: “A minha paz é inegociável”.

A união de Brunet e Medina durou cerca de dois anos – eles se casaram em dezembro de 2020, no Havaí (EUA) – e gerou atrito na família do surfista.

A relação dos dois foi marcada por brigas com a família de Medina e diversas polêmicas. A relação terminou em janeiro de 2022.