Xuxa Meneghel vai estar no “Encontro com Fátima Bernardes” nesta terça-feira (26). No roteiro divulgado pela produção do programa, a participação da apresentadora é para lançar o seu novo livro, “Betinho – O Amor em Forma de Criança”.

Entretanto, há boatos que ela irá anunciar também a parceria com Pedro Bial como diretor de um documentário e o seu retorno para a emissora depois de cinco anos na Record TV.