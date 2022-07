Xamã e Camila Queiroz são novos apresentadores do MTV Miaw 2022

A transmissão ocorrerá dia 28 de julho, a partir das 21h e poderá ser vista na MTV Brasil, Pluto TV (nos canais 914 e 156) e também no TikTok

A quinta edição do MTV Miaw já chega com novidades para os fãs da premiação. A atriz Camila Queiroz, 29, e o rapper Xamã, 32, irão comandar a noite que celebra os ícones da atualidade. O evento acontecerá dia 26 de julho, no Vibra Hall, em São Paulo.

A transmissão ocorrerá dia 28 de julho, a partir das 21h e poderá ser vista na MTV Brasil, Pluto TV (nos canais 914 e 156) e também no TikTok. A Pluto TV lançará o canal 914 no dia 11 de julho, que será totalmente dedicado a premiação.

“Estou muito ansiosa para todo esse show acontecer, vai ser incrível!”, diz Queiroz, que além de apresentar, também concorre na premiação nas categorias Maratonei por vc, Miaw Fashion e Pet Influencer. “Ter a chance de ser um dos apresentadores do MTV Miaw é uma honra. Fiquei muito feliz com o convite!”, completou Xamã.

O rapper carioca também concorre no MTV Miaw nas categorias de Beat Br e Hino do Ano, por sua canção “Malvadão 3”. A edição de 2022 conta com 35 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o prêmio de Ícone Miaw que reúne indicados como Anitta, Casimiro, Gkay, Gloria Groove, Linn da Quebrada, Mano Brown, Pabllo Vittar e Paulo André.

Além disso, neste ano a premiação vai acontecer com o retorno da plateia presencial. As votações estão abertas pelo site oficial, pelo Twitter e Instagram, utilizando a #PrêmiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tuíte ou comentário.