Woody Allen pode parar de dirigir filmes após concluir próximo projeto

Diretor de 86 anos fez declaração em entrevista ao ator Alec Baldwin, dizendo que não tem mais ânimo para a sétima arte

Um dos diretores mais prolíficos do cinema americano, Woody Allen pode estar prestes a se aposentar do cinema após concluir seu próximo projeto. O cineasta de 86 anos fez essa declaração em entrevista ao ator Alec Baldwin em entrevista publicada em seu Instagram nesta terça-feira (28).

“Provavelmente farei pelo menos mais um filme. A emoção já se foi”, disse Allen, que deve dar seguimento a seu novo projeto em Paris ainda neste ano.

O diretor de “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” e mais de 50 outros longas mantinha praticamente um lançamento por ano desde 1980, afirmou a Baldwin –que atuou em diversos filmes seus, como “Blue Jasmine” e “Para Roma com Amor”– que está desiludido, sobretudo pela maneira que o cinema tem se desdobrado nos últimos anos, com o fechamento de cinemas e a proliferação de serviços de streaming.

“Quando eu costumava fazer um filme, ele ia para cinemas de todo o país”, disse ano. “Agora você faz um filme e passa algumas semanas em algum cinema. Talvez seis ou quatro semanas e então vai direto para streaming ou pay-per-view… Não é a mesma coiso, não é mais tão agradável para mim.”

“Não me divirto mais fazendo um filme e lançando ele no cinema. Era uma sensação boa saber que tinha 500 pessoas vendo ele de uma vez. Agora não sei como me sinto em relação a fazer filmes. Vou rodar mais um e verei como me sinto. Sinto que, sim, eu vou trabalho de novo em filmes, mas talvez eu queira me voltar para a escrita”.

Quando perguntado por Baldwin se escreveria roteiros para serem dirigidos por outras pessoas, Allen disse que não faria isso. “Eu escreveria romances”, completou.