William Bonner recebe diagnóstico de Covid e se afasta do Jornal Nacional

Aos 58 anos, o apresentador tem o quadro vacinal completo, com quatro doses da vacina

William Bonner divulgou na manhã desta quarta-feira (20), em post em seu perfil no Instagram, que foi diagnosticado com Covid-19. Por causa disso, o apresentador do Jornal Nacional vai se afastar do telejornal e só deve retornar na próxima semana, caso seu próximo teste dê negativo.

No anúncio, o jornalista brincou com o fato de ter sido a primeira vez que contraiu o vírus e celebrou a vacinação. “Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas Astrazeneca e duas Pfizer tá dando conta”, escreveu.

Aos 58 anos, o apresentador tem o quadro vacinal completo, com quatro doses da vacina. Em seu perfil também no Instagram, a fisioterapeuta Natasha Dantas, mulher de Bonner, revelou que também recebeu diagnóstico positivo para a doença e que ambos estão com sintomas leves. “Viva a vacina”, postou.

Com o âncora afastado, o Jornal Nacional ficará pelos próximos dias sem sua dupla titular na bancada.

De acordo com o site Notícias da TV, Renata Vasconcellos permanecerá fora, produzindo um especial sobre as eleições. Os jornalistas Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães seguirão no comando do noticiário até sexta-feira (23).